Yayman, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin düzenlediği, Murat Yılmaz'ın moderatörlüğünde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşen "Güçlü Bir Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu söyleşi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı sistemi" tartışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bir akademisyen olarak Türkiye'nin kurtuluşunun cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğu düşüncesini taşıdığını ifade eden Yayman, mevcut sistemin sorun çözen değil, sorun üreten bir sistem olduğunu belirtti.

Yayman, şu anda 65. hükümetin görevde olduğunu anımsatarak, "Basit bir matematik problemi ben size arz edeyim. 65'i 4'le çarptığımızda, her hükümetin ömrünün 4 yıl olduğunu var saydığımızda 65 çarpı 4, 260 yıl yapar. Cumhuriyetin 1923 yılında ilan edildiğini düşündüğümüzde 2183 yılında aslında 65. hükümetin olması lazımdı. Fakat biz 93. yılında Cumhuriyet'imizin biz 65. hükümeti tükettik. ABD'de 227 yılda 45 başkan, Türkiye'de 93 yılda 65 başbakan. Türkiye'nin böyle bir lüksü yok." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü yönetimlere ihtiyacı olduğun altını çizen Yayman, daha hızlı karar alabilen, Bursa'nın, Ağrı'nın problemlerini çözebilen, insanlara daha müreffeh, hürriyetlerin olduğu bir ülke hayal ettiklerini anlattı.

Yayman, yeni sistemle Türkiye'de her şeyin değişeceğini anlatarak, "Bir şey değişir her şey değişir sözünde olduğu gibi Türkiye'de milli gelir inşallah 2023 yılında 20 bin dolara çıkacak. Türkiye küresel bir güç haline gelecek. Türkiye, dünyanın 'süper ligi'nde yer alacak. Bunun için biz artık Türkiye'de koalisyon dönemleri kapansın, Türkiye'de zayıf hükümetler son bulsun ve Türkiye medeni dünyada olduğu gibi evrensel ölçekte bir yönetim sistemine kavuşsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin çok iyi anlatılmadığı yönünde eleştiriler var. Buna katılıyor musunuz?" sorusunu ise Yayman, şöyle yanıtladı:

"İnsanlar hazır. 'Sandık bir an önce gelsin, Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapalım' diye bekliyorlar. Bakın göreceksiniz inşallah güzel sonuçlar çıkacak. Bir rakam vermeyeyim ama AK Parti artı MHP ve artı ben CHP tabanından da Türkiye'nin değişik yerlerinden de bu referanduma 'evet' oyu vereceklerini düşünüyorum. Çünkü mesele kişi meselesi değil. Burada bir partiye oy vermiyoruz. Türkiye'nin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine ve ülkemizin geleceğine oy veriyoruz. Onun için ben çok yüksek bir oranda bir 'evet' çıkacağını düşünüyorum."