Başbakan Yardımcısı Kaynak: Türkiye güçlü yasama organından yana tavır koydu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Türkiye hem demokrasiden vazgeçmediğini hem de çok güçlü bir hükümet sisteminden ve çok güçlü bir yasama organından yana tavır koyduğunu gösterdi." dedi.

Açılan sandıklarda "evet" oylarının "hayır" oylarını geçtiğini ifade eden Kaynak, Türkiye'nin dinamik yapısını ortaya koyduğunu söyledi.

Halk oylamasının barış ve huzur içerisinde yapıldığını dile getiren Kaynak, şöyle devam etti:

"Türkiye yüksek katılım oranıyla demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bir kez daha gösterdi. Bu katılım oranı gelişmiş Batı ülkelerinin iki misline yakın orandadır. Türkiye terörle mücadele yaparken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele ederken bir kısım hızlı tedbirlere ihtiyaç duyduğumuzdan olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu dönemde hiç kimsenin OHAL'den kaynaklanan siyaset serbestisi engellenmedi. Türkiye'nin kendisinin ne kadar şeffaf bir toplum haline geldiği anlaşıldı. Türk basının ne kadar objektif ve şeffaf halde hem 'evet' lehine propaganda yapanı hem 'hayır' lehine propaganda yapanı bütün kamuoyuna yansıttığını gördük. Barış ve huzur içerisinde bir referandum oylaması ortaya kondu.

Türkiye hem demokrasiden vazgeçmediğini hem de çok güçlü bir hükümet sisteminden ve çok güçlü bir yasama organından yana tavır koyduğunu gösterdi. Sonuçların sadece Türkiye için değil bölgemiz için de çok olumlu neticeler doğuracağını ve müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği bakımından da çok önemli neticeler doğuracağını hep beraber göreceğiz."

"Doğu ve Güneydoğu'da anlamlı bir şekilde arttığını görüyoruz"

Paskalya Bayramını ülkedeki Hristiyan inancına sahip vatandaşların huzur içerisinde kutladığını aktaran Kaynak, Paskalya ile bugünkü demokrasi bayramının örtüşmesinin de çok mutlu bir tesadüf olduğunu dile getirdi.

TBMM'de yapılacak olan reformlara ilişkin bir soru üzerine Kaynak, TBMM'nin gündemini kendisinin belirlediğini fakat hemen ihtiyaç duyulan yasa değişikliklerinin bu yıl içerisinde yapılabileceğini söyledi.

Kaynak, "Evet oylarını 1 Kasım'da AK Parti'ye verilen oylarla kıyasladığımızda özellikle ülkemizin terörle yoğun mücadele edilen Doğu ve Güneydoğu'da anlamlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu da ülkemizin birliği ve beraberliği için çok önemli bir neticedir. Bu da bu referandumun Türkiye açısından çok sevindirici bir netice ortaya koyması demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Son 2,5 yılda yapılan seçimlerde AK Parti'nin oylarının hep yükseliş yönünde olduğuna işaret eden Kaynak, "Elbette kamu hizmeti eşit ve adil bir şekilde yürütülecektir." dedi.

Kaynak, başka bir soruyu yanıtlarken, anayasa değişikliğinin hemen netice verecek iki hususu bulunduğuna dikkati çekerek cumhurbaşkanının partili olabileceğini ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Hakimler ve Savcılar Kurulu haline geleceğini bildirdi.

Öte yandan Kaynak, uyum yasalarının 6 ay içerisinde çıkartılması gerekeceğini ve bu neticenin ortaya koyduğu bir erken seçim ihtimali görmediğini de kaydetti.