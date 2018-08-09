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Türk heyetinin ABD Hazine Bakanlığındaki görüşmesi sona erdi

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyeti, Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerini tamamladı. Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerini tamamladı

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Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyeti, Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerini tamamladı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyetinin Washington'daki ikinci durağı Hazine Bakanlığı oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Bakanlıktan ayrılan Türk heyeti çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı.

Sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Türk heyeti, Beyaz Saray'ın hemen yanında yer alan Hazine Bakanlığına gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetinin temaslarıyla ilgili iki yazılı açıklama yapmış, açıklamalarda "temasların sürdüğüne" ve "Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkilerdeki birçok meselenin ele alındığına" işaret etmişti. Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti.

Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etti.

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