Türkiye ile Kuveyt arasında çocuk ve yaşlı bakımına ilişkin mutabakat zaptı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kuveyt Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hind Subayh Berrak es-Subayh ile, çocuk ve yaşlıların bakımı konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Kaya ile görüşmesi sırasında açıklama yapan Subayh, imzaladıkları mutabakat zaptıyla, Türkiye'nin çocuk ve yaşlıların bakımı konusundaki deneyimleri ve sunduğu sosyal yardımlarla ilgili bilgi almanın amaçlandığını belirtti.

Subayh, insan kaynakları eğitiminin, Kuveyt'in kalkınma planının en önemli ayaklarından biri sayıldığını kaydetti.

Türk şirketi Limak'ın Kuveytli kadın mühendislere yönelik eğitim programından da övgüyle söz eden Subayh, programın, büyük projeler ile özel sektörün çalışmalarında kadının rolünün güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Subayh'ın davetlisi olarak dün sabah Kuveyt'e gelen Kaya da iki ülke arasındaki ilişkileri "tarihi ve mükemmel ötesi" olarak nitelendirerek, ikili ilişkilerin kadın ve sosyal işler konusunda ilerlemesi temennisinde bulundu.

Kuveyt ziyareti sırasında birçok görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kaya, görüşmelerde iki ülke arasındaki ortak projeler, ortak çalışmanın güçlendirilmesi ve her ülkenin kendine has deneyimlerinden istifade edilmesinin ele alındığını aktardı.

Eğitim programı, Kuveyt Havalimanı'nın genişletme projesini yürüten Limak, Kuveyt Üniversitesi ve İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ortak işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Bugün başlayacak ve ocak ayına kadar devam edecek olan program, 200 saatlik eğitimi ihtiva ediyor.