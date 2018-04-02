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Türkiye ile Pakistan Keşmir konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile telefon görüşmesi yaptı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Asıf, telefon görüşmesinde Keşmir konusunu ele aldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki kontrol hattında son 2 günde bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti.

 

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