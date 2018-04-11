Türkiye: KKTC'ye ciddi desteğe devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC temasları çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Akdağ daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Kabulde konuşan Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Kıbrıs'tan sorumlu bakanı olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına Türkiye ile iş birliği içerisinde hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yeni bir hükümet yeni bir umuttur, yeni bir enerjidir." diyen Akdağ, Türkiye'nin KKTC ile sıkı çalışacağını vurguladı.

Recep Akdağ, bir toplumda yaşayan insanlara huzur, refah ve kalkınma getirilecekse hızlı davranmanın önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan orta, uzun vadeyi hesaplarken, bir taraftan da kısa vadede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC'ye ciddi destek vermeye devam edeceğiz. Bizim göz bebeğimiz bir toplumun, göz bebeği insanlarına hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da Akdağ'ı KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdağ'a Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve bugüne kadar ortaya konan katkı için teşekkür etti.

Akdağ, KKTC temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.