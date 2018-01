Türkiye, mülteciyi de Merkel’i de kurtardı

Türkiye son örneği Muğla açıklarında görülen ve filmleri aratmayan operasyonlarla bir yandan Ege ve Karadeniz'de göçmen ölümlerinin önüne geçerken, öte yandan Avrupa Birliği'ni adeta göçmen akınının yaratacağı sosyal ve politik krizden de kurtardı. Yaklaşık 1.5 milyon mültecinin yarattığı sosyal gerginlik nedeniyle hükümetlerin değiştiği 510 milyon nüfuslu AB, Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla Suriyeli mülteci sayısı yılda 854 binden 29 bine düştü. Bu durum, Suriyeli mültecilerin ilk adresi olan ve bu nedenle aşırı sağcı partilerin yükseldiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in de iktidarını korumasını sağladı.

KURTARMA TİMİ HELİKOPTERDEN DENİZE ATLADI

Türk Sahil Güvenlik timlerinin son kurtarma operasyonu, dün gece saat 23.50’de, İzmir ili Foça açıklarında yaşandı. Lastik bot içindeki göçmenlerin batma tehlikesi geçirdiği haberi üzerine helikopter ve iki geminin aramasında, botları patlayarak su aldığı için denizde boğulmak üzere olan Suriye, Afgan, Eritre, Mali, Irak, Somali, Komor uyruklu 41 göçmen kurtarılarak Foça'ya çıkarıldı. Denize düşen ve boğulmak üzere olan göçmenlerse, helikopterden denize atlayan kurtarma timi ve denize indirilen kurtarma platformuyla hayata döndürüldü. Ocak 2016'da aynı bölgede 13 göçmen hayatını kaybetmiş, 12 göçmen kaybolmuştu.

Karadeniz’de en son ölümlü göç olayı 22 Eylül 2017 tarihinde Kefken/Kocaeli açıklarında meydana geldi ve 24 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ege Denizi’nde ise son ölümlü göç olayı 25 Aralık 2017 tarihinde Dikili/İzmir açıklarında meydana geldi ve 1 göçmen hayatını kaybetti.

KAÇAK GÖÇMEN YÜZDE 97 AZALDI

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakat ve Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde aldığı tedbirler neticesinde Ege Denizi’ndeki düzensiz göç olaylarında keskin bir düşüş yaşandı. 2015 yılında Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 854 bin iken, 2016 yılında 174 bin ve 2017 yılında ise bu sayı 29 binin altına düştü. 2015 yılında Yunanistan’a bir günde ortalama 2.339 düzensiz göçmen geçerken, bu sayının 2016 yılında 476’ya, 2017 yılında 79’a düştü. Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü operasyonların caydırıcı etkisi ile göç girişimleri yüzde 97 oranında azaldı. Aynı dönemde merkezi ve Batı Akdeniz’deki düzensiz göç olaylarında ise artış yaşanmaya devam etti.

CAN KAYBI 806'DAN 61'E İNDİ

Türkiye’nin göç olaylarını yönetme konusunda sağladığı başarı, Ege Denizi’nde yaşanan can kayıplarına da yansıdı. 2015 yılında Ege Denizi’nde 806 göçmen hayatını kaybederken, 2016 yılında 434 göçmen ve 2017 yılında ise sadece 61 göçmen hayatını kaybetti. 2015 yılında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan her 100 göçmenden sadece 10’u Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanırken, 90’ı Yunanistan’a ait adalara geçti. 2016 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının göçmen yakalama oranları sürekli olarak arttı ve 2017 yılına gelindiğinde ise yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan hemen hemen her iki göçmenden biri yakalandı. Böylece, 2015 yılında yüzde 10 olan yakalama oranı 2017 yılında yüzde 43’e yükseldi.