Türkiye rest çekti ABD geri adım attı

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç’ten nasıl ve neden çekiliyor? ABD iplerin kopma noktasına geldiği Türkiye ile niçin anlaşmak zorunda kaldı? Ankara-Washington hattında başta S-400 ve F-35 başlıkları olmak üzere sorunlar nasıl aşılacak? Üç temel sorunun yanıtlarının hepsi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu›nun ABD ziyaretinde masaya konuldu. Önce Münbiç’deki son durum ele alındı...

MÜNBİÇ HATTI KURULACAK

ABD ile varılan Münbiç planı aslında net... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Pompeo arasındaki görüşmede alınan ilk karar Münbiç’ten terör örgütü YPG’nin çıkarılması için takvimin başlatılmasıydı. 4 Haziran itibariyle yani Çavuşoğlu ile Pompeo tokalaştıkları anda terör örgütü YPG için kronometre çalışmaya başladı. Plana göre 10 günlük süre içinde yani 14 Haziran’a kadar ön hazırlık aşaması tamamlanacak... İkinci adımda ise 15 Haziran ile 30 Haziran arasında Münbiç ve kırsalında güvenlik kontrolleri gerçekleştirilecek. YPG bölgeden çekilmeye yönelik adımları istihbarat birimleri tarafından karşılıklı masaya yatırılacak. Üçüncü aşamada ise YPG/PKK’lı teröristlerin Temmuz’un ilk haftasında ki, o tarih de belli, 4 Temmuz’dan itibaren silahlarını teslim ederek Münbiç’ten çıkmaya başlayacak... 4 Temmuz tarihi düne kadar YPG/PKK›yı ‹›geçici müttefik›› kabul eden ABD açısından da önemli. ABD silahlandırdığı YPG/PKK›lı teröristlerin eline verdiği silahları 4 Temmuz›da bağımsızlık gününde geri almaya başlayacak. Bu ironik takvim 90 günde tamamlanacak. ABD ile Türkiye arasındaki takvime göre Eylül ayının ilk haftasında artık Türkiye için Münbiç’te YPG/PKK tehdidi de ortadan tamamen kalkacak. Burada bir dipnot düşmek gerekir.

ABD, himayelerindeki YPG/PKK’lı teröristlerin 6 ay içinde silahsızlandırılması ve Münbiç’ten çekilmesini önerdi. Ancak Türkiye kırmızı çizgilerini bir defa daha hatırlattı ve o süreç 3 aya indirildi. Görüşmede metin üzerinde de bazı rütuşlar yapıldı.

Örneğin metinde yer alan “Anlaşma kurumlara ve iç hukuka uygun” ibaresi Türk yetkililer tarafından ‘Kongre onayı gerekebilir, süreç uzayabilir’ uyarısı ile metinden çıkarıldı. Şimdi alt düzeyde çalışmalar başlayacak. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları ve Genelkurmay Başkanlıkları arasında tabir-i caizse “Münbiç hattı” kurulacak.

Sahada tıpkı İdlib’de yapıldığı gibi güvenlik noktaları kurulacak. ABD ve Türkiye bölge güvenliğini sağlarken Fransa gibi rol kapmaya çalışan ülkeler de devreden tamamen çıkarılacak.

ÖRGÜT ŞOKTA: BİZİ HARCAMAYIN

Türkiye ile ABD aylardır süren sorunu jet hızıyla çözerken terör örgütü PKK/YPG’de ise tarih yine tekerrür etti. Terör örgütü neredeyse altı ay içinde önce Afrin’de, şimdi de Münbiç’de kendisine kol kanat gerenler tarafından yüzüstü bırakılma hayalkırıklığını yaşadı.

YPG/PKK son gelişmelerden sonra gerek Washington’da gerekse sahada ABD’ye sürekli “bizi harcamayın’’ mesajı verse de sonuç onlar için nafile. Çünkü Türkiye bu konuda son derece kararlı. Eğer Münbiç planında sonuç alınırsa Fırat’ın doğusu için de bir model haline gelecek. Washington’daki o kritik görüşmede bu öneri taraflarca değerlendirmeye alındı.

Bu gelişme de özellikle terör örgütü YPG/PKK’nın ilerleyen süreçde de farklı ‘’hayalkırıklıkları’’ yaşayacağını gösteriyor.

İNCİRLİK VE KÜRECİK RESTİ

Gelelim notlarımızın başındaki ikinci soruya: ABD iplerin kopma noktasına geldiği Türkiye ile niçin anlaşmak zorunda kaldı? ABD ve Trump yönetimi terör örgütü YPG/PKK ısrarı yüzünden Ankara ile ilişkileri koparma noktasından, terör unsurlarının Münbiç’ten silahsız çıkarılmasına nasıl geldiği ise bambaşka bir restleşmeyi içinde barındırdı... Türkiye, ABD’ye ‘’Gerekirse İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar Takip Sistemi’ni kapatabiliriz’’ diyerek kararlılığını gösterdi... Terör örgütü YPG/PKK’nın silahsız Münbiç’ten çıkarılmasındaki en önemli etkenlerden biri de hiç şüphesiz Ankara›nın yaptığı bu hamleydi. Ankara›nın kartlarını açıkça ortaya koyması özellikle İncirlik ve Kürecik resti, ABD ve onun Ortadoğu›daki doğal müttefiki İsrail›e de çok açık bir mesajdı. Washington yönetimi, Türkiye›nin bu kararlılığı görünce ilişkileri yumuşatma seçeneğini masaya yatırdı.

ABD İÇİN KRİTİK İKİ BAŞLIK

ABD, YPG/PKK’yı yüzüstü bırakmasındaki en etkin nokta ise hiç şüphesiz yaklaşık yarım asırlık müttefiklik ilişkisi bulunan Türkiye’nin tavrı. Washington yönetimi bir süredir Türkiye’yi kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığını hissetti... Özellikle Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye’nin kararlı tavrı ve sonrasında verilen Münbiç mesajları ABD açısından bölgenin en güçlü müttefikini kaybetme ihtimalini ortaya koydu. Suriye topraklarında ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının karşı karşıya kalma ihtimali de başta Beyaz Saray olmak üzere ABD’li yetkilileri kaygılandıran ikinci gelişmeydi. Böyle bir durumda topraklarını ve vatandaşlarını terörizmden koruyan ülke argümanını uluslararası kamuoyunun belleğine kazıyan Türkiye ile karşı karşıya gelmek NATO nezdinde de ABD’yi güç bir pozisyona sokacaktı... Ankara kulislerine yansıyan ek bir bilgiyi de tam bu noktada paylaşmakta fayda var. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde sık sık “Askerlerimiz bölgede karşı karşıya gelmemeli. Bir çatışma riski yaşanmamalı” kaygılarını hep hatırlattı.