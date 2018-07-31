Türkiye tehditlere asla boyun eğmez

Başkanlık sisteminin ilk MGK’sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle mücadele, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasındaki son durum ele alındı. Türkiye’nin sınırlarının hemen başında bir terör oluşumuna asla izin vermeyeceğine vurgu yapıldı. Münbiç’in varılan mutabakatın gereği bir an önce boşaltılması gerektiğini belirtildi. MGK’nın gündem maddelerinden birini de ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcı Mike Pence’in, Papaz Andrew Craig Brunson’un yargılanması üzerinden Türkiye’ye yaptırımda bulunacaklarına dönük tehditleri oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin tehditlere boyun eğmeyeceği mesajı verildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı.

İLKLERİN MGK’SI

Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde “gerekli görülmesi” halinde bazı toplantılara katılan Fuat Oktay, başkan yardımcısı olarak yeni dönemde toplantılarda bulunacak. Başkanlık kararnamesiyle MGK’nın yapısına getirilen düzenlemeyle “Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi alınabilecek” maddesi konmuştu. Bu çerçevede toplantıya Erdoğan’ın çağırması ile gündeme göre ilgili bakanlar da katılabilecek. Kurul son toplantısını 30 Mayıs’ta yapmış ve bu toplantıya Binali Yıldırım, “Başbakan” sıfatıyla son kez katılmıştı. Bu toplantıda Genelkurmay Başkanı olarak bulunan Akar, bugünkü toplantıda ise Milli Savunma Bakanı olarak yer aldı. Geçmiş dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak MGK’ye katılan Orgeneral Yaşar Güler, bu kez Genelkurmay Başkanı bulunuyor. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise ilk kez katıldı.