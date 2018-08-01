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Türkiye tehditlere asla prim vermez

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısından sonra kritik açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Kalın, ABD’nin tehditlerine prim verilmeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. 

BEDELLİ ASKERLİK

Cuma günü 100 günlük icraat programını Başkan Erdoğan’ın kamuoyuna açıklayacağını ifade eden Kalın, bedelli askerlikle ilgili sürecin sorulması üzerine, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın imzalaması öngörülüyor.” diye konuştu.

KABUL EDİLEMEZ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime değinen Kalın, şunları kaydetti: “Türkiye, hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla pirim vermez. Türkiye’ye yönelik tehdit ifadelerinin kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. ABD’nin, Türkiye’de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek Türkiye’ye yönelik tehditkar bir dil kullanması asla kabul edilemez. Rasyonel, onurlu, ilkeli duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.Yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir.” Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu hafta ABD’li mevkidaşıyla yine görüşeceğini ifade etti.   

SURİYE’DEKİ SAVAŞ

Suriye’deki iç savaşın siyasi bir çözüm yoluyla sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmalara da değinen Kalın, bu çerçevede, liderler düzeyinde yapılan toplantıların ikisinin Soçi ve Ankara’da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, üçüncü toplantının da Tahran’da yapılacağını ifade etti. Hama’da, Humus’ta şu anda Dera’da yaşananlarının bir benzerinin İdlib’de yaşanmasını asla kabullenmeyeceklerinin altını çizen Kalın, “Sivillerin hedef seçilmesi, yeni bir göç dalgasının Türkiye’ye doğru harekete geçmesi elbette herkesi sıkıntıya sokar” ifadesini kullandı

BAYRAM TATİLİ

Kalın, Kurban Bayramı tatilinin  9 güne çıkarıldığını sözlerine ekledi. 

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