Türkiye yeni sisteme geçti! İşte dakika dakika gelişmeler

19.12: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından sona erdi.

19.08: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından dua etti.

18.50: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

18.45: Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı.

18.43: Türkiye'nin 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülkenin devlet başkanlarının katılacağı görkemli tören için Külliye'ye hareket ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

TARİHİ GÜNDEN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE DETAYLAR

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı.

Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti, buradan da "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" için Külliye'ye geldi.

Makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Erdoğan'ın konvoyuna, girişte Atlı Tören Birliği eşlik etti.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Aynı anda hava, kara komutanlıkları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük'teki Kemalreis Fırkateyni'nden de 101'er pare top atıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı.

Erdoğan, vatandaşların arasından özel olarak hazırlanan koridordan geçerek tören alanındaki yerini aldı.