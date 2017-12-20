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Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı

Türkiye-Azerbaycan-İran 5. Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

  • İHA
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Bakü’de beşincisi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bir araya geldi. Toplantıda siyasi, ekonomik ve kültürel konular başta olmak üzere geniş yelpazedeki konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca diğer iki ülkenin bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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