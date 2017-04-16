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Zeybekci: Türkiye'de koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden silinmiştir

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin 'Bundan sonra Türkiye'de bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden milletimizin feraseti ve dirayetiyle silinmiştir' dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "(Anayasa değişikliği halk oylaması) Bundan sonra Türkiye'de bir daha bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan, onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden Allah'ın izni ile silinmiştir ve milletimizin ferasetiyle ve dirayetiyle silinmiştir." dedi.

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