Türkiye’deki Suriyelilere ‘cepheye katılın’ çağrısı
Suriye’deki Türkmen güçlerin komutanları, Türkiye’deki Türkmenlere çağrı yaptı: Zaman yan gelip yatma zamanı değildir. Eli silah tutan herkes bize katılsın. El ele verip topraklarımızı düşmanlardan kurtaralım.
Ankara’nın Suriye’de DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’deki Suriyeli Türkmenler’e ‘ülkenize dönüp düşmana karşı savaşın’ çağrısı yapıldı.
VİDEO YAYINLANDI
Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılan Türkmen güçlerden Muntasır Billah Tugayı, Türkiye’deki Suriyeli Türkmen gençlere seslenen bir videoyu sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştı.
Videoda çatışmalarda bir elini kaybetmiş olmasına rağmen hala mücadeleye devam eden Mustafa Cahit, Türkiye’deki eli silah tutan tüm Suriyeli Türkmenleri kendilerine destek vermeye çağırdı: “Kardeşlerim; düşmanlar her taraftan gözünü bizim topraklara dikmiş vaziyettedir. Gelin el ele, omuz omuza verelim; topraklarımızı düşmanların elinden kurtaralım.”
ASKER İHTİYACI ARTACAK
El-Bab’ın alınmasından sonra sahada asker ihtiyacının artacağını vurgulayan Muntasır Billah Tugayı Komutanlarından Mahir Paşa da Türkiye’deki Suriyeli Türkmenleri kast ederek, şunları söyledi: “Zaman yan gelip yatma zamanı değil, 18-45 yaş arasındaki tüm kardeşlerimiz gelip bize katılsınlar; elbirliği ile vatanımızı teröristlerden temizleyelim.”
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