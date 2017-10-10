Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Türkiye’den ABD’ye bir darbe daha

Amerika’nın DEAŞ yalanına Fırat Kalkanı’yla yanıt veren Ankara, “İdlib’de El Kaide’ye destek oluyorsunuz” iddiasına da ÖSO harekatıyla nokta koydu. Türkiye bu hamleyle terör koridorunu da çökertti

  • HABER MERKEZİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) verdiği destekle Rusya ve İran ile birlikte İdlib’de başlattığı operasyon, ABD’nin “Türkiye El Kaide’ye destek verdiği” iddiasını da çürüttü. Daha önce “Türkiye DEAŞ’a destek veriyor” diyen ABD’lilere Fırat Kalkanı ile cevap veren Türkiye, bu defa İdlib’deki El Kaide kalıntılarına yönelik ÖSO harekatına destek vererek hem terörle mücadelede en etkin mücadele eden ülke olduğunu gösterdi hem de ABD’nin Türkiye’yi baskı altında tutmak için uydurduğu El Kaide yalanıyla Suriye’de İdlib üzerinden Akdeniz’e açılacak PKK/PYD terör koridoruna da set çekti. 

Star gazetesi, 30 Temmuz’da “PYD terörüne El Kaide kılıfı” başlıklı manşetinde ABD’nin bu oyununu deşifre etmişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD’nin DEAŞ’la mücadele Özel Temsilcisi olarak atanan Brett McGurk, İdlib’teki El Kaide’nin Türkiye’nin Hatay sınırı üzerinden destek aldığı yalanına sarılmıştı. McGurk, “Şu anda orası (İdlib) Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı” ifadesini kullanmış ve “El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcısı İdlib’e niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller” diyerek Türkiye’yi hedef almıştı. “Bazı DEAŞ bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz” diyen McGurk, Pentagon ve PYD’nin bölgeye yönelik gelecek stratejisini açık etmişti. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir evde 20 gözaltı

Bir evde 20 gözaltı

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA