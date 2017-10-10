Türkiye’den ABD’ye bir darbe daha

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) verdiği destekle Rusya ve İran ile birlikte İdlib’de başlattığı operasyon, ABD’nin “Türkiye El Kaide’ye destek verdiği” iddiasını da çürüttü. Daha önce “Türkiye DEAŞ’a destek veriyor” diyen ABD’lilere Fırat Kalkanı ile cevap veren Türkiye, bu defa İdlib’deki El Kaide kalıntılarına yönelik ÖSO harekatına destek vererek hem terörle mücadelede en etkin mücadele eden ülke olduğunu gösterdi hem de ABD’nin Türkiye’yi baskı altında tutmak için uydurduğu El Kaide yalanıyla Suriye’de İdlib üzerinden Akdeniz’e açılacak PKK/PYD terör koridoruna da set çekti.

Star gazetesi, 30 Temmuz’da “PYD terörüne El Kaide kılıfı” başlıklı manşetinde ABD’nin bu oyununu deşifre etmişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD’nin DEAŞ’la mücadele Özel Temsilcisi olarak atanan Brett McGurk, İdlib’teki El Kaide’nin Türkiye’nin Hatay sınırı üzerinden destek aldığı yalanına sarılmıştı. McGurk, “Şu anda orası (İdlib) Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı” ifadesini kullanmış ve “El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcısı İdlib’e niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller” diyerek Türkiye’yi hedef almıştı. “Bazı DEAŞ bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz” diyen McGurk, Pentagon ve PYD’nin bölgeye yönelik gelecek stratejisini açık etmişti.