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Türkiye'den ABD'ye rest: Münbiç'teki plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız. (Münbiç'teki) Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi.' dedi

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Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
 
"PLAN UYGULANMAZSA YAPILACAK TEK ŞEY TERÖRİSTLERİN YOK EDİLMESİ"
 
YPG Münbiç'ten çıkacak. Buna nezaret edilecek. Burada, Türkiye ve ABD burada birlikte hareket edecekler. Buraları kim yönetecek ve güvenliğini kim sağlayacak? Burada demografi kriter olacak. Oranlar bu şekilde belirlenecek. Çerçeve budur. Münbiç'ten sonra da diğer bölgelere de, Rakka dahil Fırat'ın doğusundaki bölgeler için geçerli olacak. Amaç bu bölgeleri istikrara kavuşturmak. Bu teröristlerin amacı Suriye'yi bölmektir, bunun da önüne geçeceğiz. Bu plan uygulanmazsa yapılacak tek şey buradaki teröristlerin yok edilmesi. Bu Irak için de geçerli. YPG ve PKK arasında geçişler var. Irak da bundan çok rahatsız. Seçimlere gidiyorlar ve PKK'nın varlığından rahatsızlar. IKBY de bunlardan rahatsız. Süleymaniye'de Talabani'nin partisi ve bazı küçük partiler PKK'yla işbirliği yaptılar. Esasında PKK, Irak'taki, Suriye'deki Kürtler için bir tehdit.

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