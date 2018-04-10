Türkiye’den Afrin için imar harekatı 

Suriye’nin Afrin kentini teröristlerden temizleyen Türkiye şimdi de bölge için imar harekatı başlattı… Bu kapsamda YPG/PKK’lı teröristlerin yerle bir ettiği içme suyu hatlarını yenilenirken, diğer taraftan da bölgenin kalkınması için projeler peş peşe devreye sokuluyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Hatay Valisi Erdal Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de hayatın normale dönmesi ve bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Afrin’de kamu hizmetlerinin organizasyonu konusunda Hatay Valiliği’nin görevlendirildiğini belirten Ata, bu doğrultuda harekete geçtiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

KURULUŞLAR SAHADA

“Biz de oradan sorumlu 2 vali yardımcısı, 4 kaymakam görevlendirmesi yaptık. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız da sahadalar. Mevcut durumun ne olduğunu, ihtiyaçların tespiti konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bir taraftan da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Mesela Devlet Su İşleri Afrin’deki depolara su vermeye başladı. Şebeke ve hatlarda arızalar var mı yok mu onların tespit çalışmaları yapılıyor. Öbür taraftan Kırıkhan, Reyhanlı ve Hatay Büyükşehir Belediyemiz orada mahalli nitelikte bir takım ihtiyaçların karşılanması için gayret gösteriyor. AFAD ve Kızılay ekiplerimiz sürekli orada mağdur insanlara gıda, erzak ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını yapıyorlar. En kısa süre içinde orada hayatın normale dönmesi, 7 yıldan beri bölgede terörün elinde esir düşmüş olan halkın huzurunun sağlanması ve tüm kamu hizmetleri için azami gayreti gösteriyoruz.”

MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI

Afrin’deki okulların mevcut durumu ve ihtiyaçlarının tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Ata, şöyle devam etti: “Bölgede mevcut hastaneler var. Bakımı, onarımı tıbbi araç gereç ve donatım ihtiyaçları karşılanacak. Bir takım hastaneleri teröristler bölgeyi terk ederken tahrip etmişler. Onları hizmet verebilir hale getireceğiz. Diğer taraftan da mobil sağlık araçlarıyla bölge halkına hizmet verilecek.”