Türkiye'den BM'ye: Peşin hükümler anlam taşımıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs sorununun çözümü için tüm taraflara “siyasi irade ortaya koymaları” ve “süreci hızlandırmaları” çağrısı yaptı. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. BMGK, UNFICYP'in görev süresini 31 Ocak 2019'a kadar uzatma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Olof Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararda ayrıca tüm taraflara “siyasi irade ortaya koymaları” ve “süreci hızlandırmaları” çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Dışişleri'nden tepki

Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dışişleri şu açıklamayı yaptı: