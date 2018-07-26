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Türkiye'den BM'ye: Peşin hükümler anlam taşımıyor

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin son karar metnindeki ifadelere tepki gösterdi.

  • star.com.tr
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs sorununun çözümü için tüm taraflara “siyasi irade ortaya koymaları” ve “süreci hızlandırmaları” çağrısı yaptı.  Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.  BMGK, UNFICYP'in görev süresini 31 Ocak 2019'a kadar uzatma kararı aldı.
 
BM Güvenlik Konseyi Başkanı Olof Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararda ayrıca tüm taraflara “siyasi irade ortaya koymaları” ve “süreci hızlandırmaları” çağrısında bulunulduğunu söyledi.
 
Dışişleri'nden tepki
 
Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dışişleri şu açıklamayı yaptı: 
 
Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 26 Temmuz tarihinde kabul edilmiştir.
 
Güvenlik Konseyi’nin BMBG’yi konu alan 27 Temmuz 2017 tarihli ve 2369 sayılı kararı ile 30 Ocak 2018 tarihli ve 2398 sayılı kararında da yer alan, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin gelecekte ne şekilde sürdürüleceği hususunda peşin hüküm içeren yazımlar, maalesef bu son karar metninde de muhafaza edilmiştir.

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