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Türkiye'den Münbiç açıklaması: ABD ile görüşmeler kesilmedi, müsteşarımız gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3'lü mekanizma için ABD ile görüşmelerin süreceğini belirterek, 'Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek' dedi.

  • İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek misiniz" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Daha belli değil, göreve başlamasını bekliyoruz. 3'lü mekanizma için görüşme sürecek. Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

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