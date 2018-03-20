Türkiye'den Münbiç açıklaması: ABD ile görüşmeler kesilmedi, müsteşarımız gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3'lü mekanizma için ABD ile görüşmelerin süreceğini belirterek, 'Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek' dedi.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek misiniz" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Daha belli değil, göreve başlamasını bekliyoruz. 3'lü mekanizma için görüşme sürecek. Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.