Bakan Çavuşoğlu: İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı, son konferanstır

Kıbrıs görüşmelerinin final konferans olması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk askeri adadan çekilsin diyen" Rum tarafı ve Yunanistan'a net mesaj verdi: "Türk askerinin adadan çekilmesinin söz konusu olamaz. Bu hayalden vazgeçmeleri, rüyadan uyanmaları lazım."

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Temel ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Uzatma stratejisi Rumların taktiğidir. Güneyde seçimler var, tek taraflı Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapmak istiyorlar. Biz bu oyunları, stratejileri görüyoruz. BM Genel Sekreteri'nin danışmanı bu konuda farklı tutumlar içinde. 27'sinde akşam yemeğinde net bir şekilde bunun final konferans olduğunu, son konferans olduğunu, artık buada sonuca varmamız gerektiğini söylüyorum. Ömür boyu bu konuyu müzakere edecek değiliz. Olacaksa olur, olmayacaksa o zaman müzakererin boyutları farklı olur. Henüz işin başındayız. Burada odaklanmamız gereken konu şu anda devam eden müzakere sürecini çözümle neticelendirmektedir. Tutumumuzda samimiyiz, ama karşı taraftan aynı anlayışı görmek isteriz. Öyle 'Türk askeri olmayacak' gibi yaklaşımdan uzak durmaları lazım. Kabul edilebilir şeylerle karşımıza çıkmaları lazım.

BU RÜYADAN UYANMALARI LAZIM

Biz başından beri çözümle ilgili Türkiye'nin ne düşündüğünü söylüyoruz. Annan Planı'nı reddeden onlar. 2014'ten bu yana devam eden müzakereler var. Rum tarafı ve Yunanistan'ın beklentisi karantina kalksın, adada Türk askeri kalmasın. Onun için her türlü görüş görüş değildir. Bir şeyi anlamaları lazım; bu hayalden vazgeçmeleri, bu rüyadan uyanmaları lazım. Dün akşam KKTC'deki siyasi parti liderleri garantinin ne kadar anlamı olduğunu Türk askerinin ne kadar önemli olduğunu söylediler. Dolayısıyla Koçias'ın söylemleri bizi bağlanmaz. Bazı idealleri var, dostluk paktı vs. Bunların başlığı ele alınabilir. İttifak anlaşmasını kim bozdu? Yunanistan'daki cuntacılar. Onunla bugünkü durumu kıyaslamanın bir anlamı yok. Geçmişte kimin ne yaptığı tarihi kayıtlarda var.