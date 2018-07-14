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Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde lanetledi ve Pakistan halkına başsağlığı diledi.

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da seçim mitinginde meydana gelen terör eylemini lanetledi ve Pakistan halkına başsağlığı dilediğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Belucistan eyaletinin Mastung ilçesinde düzenlenen seçim mitinginde meydana gelen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Saldırıdan ötürü Pakistan'a başsağlığı dilenen açıklamada, "Bu menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümetiyle dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen saldırıda, ilk belirlemelere göre 128 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

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