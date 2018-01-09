Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da eyalet parlamentosu yakınlarında meydana gelen terör saldırısı kınandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı nedeniyle Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da bugün eyalet parlamentosu yakınlarında meydana gelen saldırı sonucunda, aralarında polis memurlarının da olduğu Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şaka değil gerçek! Bu araba havada

Şaka değil gerçek! Bu araba havada

Tüyleri diken diken eden kahin

Tüyleri diken diken eden kahin

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA