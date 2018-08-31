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Bakan Çavuşoğlu: Acil ihtiyacımız vardı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili 'ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık.' dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırıma varan krize ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
 
ABD'li yetkililerin "S-400'lerden vazgeçerseniz, F-35 yaptırımı kalkar" mesajına atıfta bulunan Çavuşoğlu, "ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık" dedi.

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