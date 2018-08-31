Bakan Çavuşoğlu: Acil ihtiyacımız vardı aldık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili 'ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık.' dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırıma varan krize ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
ABD'li yetkililerin "S-400'lerden vazgeçerseniz, F-35 yaptırımı kalkar" mesajına atıfta bulunan Çavuşoğlu, "ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık" dedi.
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