Bakan Çavuşoğlu: Acil ihtiyacımız vardı aldık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili 'ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık.' dedi.