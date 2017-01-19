Türkiye’den Trump’a kritik 3 mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis’teki anayasa değişikliği oylaması sırasında gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliğiyle ilgili ikinci tur oylamasının güzel gittiğini ifade eden Yıldırım, önceki gün yapılan Devlet Bahçeli-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini de değerlendirdi. “Kılıçdaroğlu’nun değişikliğe karşı demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal” diyen Yıldırım, “Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Bu iyi bir gelişme” ifadesini kullandı.

HALKA ANLATACAĞIZ

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP olarak meydanlarda değişikliği anlatacaklarını dile getiren Yıldırım, “HDP ve CHP de aleyhte, karşı kampanya yapacaktır. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz. Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti. Böyle görmek lazım” diye konuştu.

MHP İLE MİTİNG OLUR MU

Başbakan Yıldırım, “MHP ile birlikte miting yapar mısınız?” sorusuna “Bunları konuşmadık. Konuşmadığımız bir şey hakkında fikir yürütmemiz olmaz” yanıtını verdi. Referandumla ilgili anketlerin sorulması üzerin Yıldırım, “Anketleri kendim yaparsam inanırım” ifadesini kullandı.

ABD DEĞİŞECEK

Trump’ın mesajlarının olumsuz olmadığına dikkati çeken Yıldırım, “ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bölgedeki varlığının etkisizleştiğini söylüyorlar. Bu bölgedeki gelecek politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor. Bunlar güzel şeyler” dedi.

FETÖ’NUN İADESİ

“Yeni ABD yönetimi Gülen’i iade eder mi?” sorusuna Yıldırım, “Yeni ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için üç somut adım atması gerekiyor . 1- İlişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı. 2- PYD, YPG ile işbirliğini, silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. Devlete uygun bir iş değil. ABD yıllardır NATO›da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz. 3- Türk halkının ABD konusunda çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz›da derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltmek için gözle görülür adımlar bekliyoruz. ABD son zamanlarda Fırat Kalkanı ve DEAŞ ile mücadele konusunda daha olumlu yaklaşıyor. Türkiye, Rusya ve kısmen İran›ın aldığı inisiyatifi desteklemek konusunda bizimle birlikte hareket etmek istiyorlar. Bu da önemli bir şey.”

EKONOMİMİZ ÇOK SAĞLAM