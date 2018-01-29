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Türkiye'den Yunanistan'a çağrı: Gerekli adımları bekliyoruz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 'Maalesef Batı Trakya’daki soydaşlarımız azınlık haklarını hala uluslararası normların gerektirdiği şekilde kullanamamaktadır. Bu noktada her çağdaş ülkenin atması gereken adımları komşumuz Yunanistan’dan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 29 Ocak Milli Direniş Günü kapsamında açıklama yaptı. Batı Trakya Türklerinin kimliklerine dönük saldırılara karşı hak arama mücadelesini simgeleyen 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü saygıyla andığını belirten Çavuşoğlu, "Bu gün vesilesiyle soydaşlarımızın birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını niyaz ediyorum. Maalesef Batı Trakya’daki soydaşlarımız azınlık haklarını hala uluslararası normların gerektirdiği şekilde kullanamamaktadır. Bu noktada her çağdaş ülkenin atması gereken adımları komşumuz Yunanistan’dan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İki ülke dostluğunun gereği neyse ona riayet etmeli ve istisnasız her vatandaşın tüm temel haklarını teminat altına almalıyız" dedi.

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