Türkiye’nin çağrısına Rusya’dan yanıt: İşbirliği standart senaryoya göre gelişebilir

Türkiye Ticaret Bakanlığı, Rusya dahil DTÖ'de ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkelerle işbirliği yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, "Türkiye'den henüz bu konuda talep gelmedi. İşbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" diye açıkladı.

'TEK BİR DAVA OLMASI İÇİN ANLAŞABİLİRİZ'

DTÖ'nün 9 üyesi: Rusya, Türkiye, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Norveç, İsviçre, Meksika ve Kanada'nın ABD'ye karşı dava süreci başlattığını hatırlatan bakanlık, "Davacılar şu anda ABD ile görüşmeler aşamasında bulunuyor. Dava, Tahkim Grubu tarafından değerlendirilme aşamasına geçince davacılar bunun tek bir dava olması için anlaşabilir" ifadelerini kullandı.

(Sputnik)