Türkiye'nin geleceğine dev teşvik

Trakya havzası etkin şekilde kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle Trakya havzasında artan nüfus, büyüyen ekonomi, OSB, artan enerji tüketimi ihtiyacı noktasında da ithal değil, yerli kaynakları değerlendirmek için, tüm Trakya havzasını en etkin şekilde değerlendireceğiz.” dedi. Albayrak, AK Parti Silivri İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’un çehresi ve kaderi değişirken, AK Parti belediyeciliğinin değdiği ilçelerin başka bir sınıfa doğru bir hızla ilerlediğini söyledi.

DOĞU’YU İHMAL ETMEYİN

Turizmde, darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle meydana gelen gerilemeyi büyük ölçüde telafi ettiklerini aktaran Erdoğan, işadamlarına ‘Doğu’yu ihmal etmeyin’ çağrısı yaptı. Erdoğan “İnşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu’yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır, buraları ihmal etmeyin. Üçlü Zirve’de Sayın Ruhani de ifade etti. Bakın, şurada 15 gün içerisinde 169 bin turist geldi. Bizim o bölgedeki doluluk oranı neredeyse yüzde 90’ın üzerine çıktı” dedi. Erdoğan, o bölgelerde altyapının tamamlanması gerektiğini belirterek “İran’dan oraya turistler geldiği zaman orada rahatlıkla özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Ama orada kalmıyor. Oradan Antalya’ya geçiyor, İstanbul aynı şekilde. Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereden kimler geliyor, kimler gelebilir, buna hazırlığımızı yapmamız lazım” dedi.

TEŞVİKLERDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşvik belgeleriyle yatırımcılara sağlanan imkanların ana başlıklarına ilişkin, şu bilgileri verdi: “Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getirilebiliyor. Bu yatırımların makine ve teçhizatlarıyla inşaat harcamaları için KDV istisnası uygulanabiliyor. Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya on yıla kadar kurumlar vergisi istisnası imkanı sunuluyor.”

ARSA 49 YIL BEDELSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “İstihdam maliyetlerini düşürmek için on yıla kadar sigorta pirimi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, on yıla kadar gelir vergisi stopajı desteği verilebiliyor. Finansman konusunda ise on yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, on yıla kadar yatırım kredisi, faiz veya kar payı desteği, yatırım tutarının yüzde 49’una kadar devlet sermaye katkısı sağlanabiliyor. Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken istihdam garantisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna da gidilebiliyor.”