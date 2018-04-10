Türkiye'nin geleceğine dev teşvik
Dışa bağımlılığı azaltarak sanayiye çağ atlatacak stratejik bir hamle daha yapıldı. 19 şirketin yüksek teknolojiye dayalı uzay, tıp, savunma, iletişim, enerji ve petrokimya alanlarında 23 yatırımına 135 milyar liralık teşvik verildi.
Kamuoyunda ‘Süper Teşvik’ olarak bilinen ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamında 19 yatırımcı Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak için kolları sıvadı. Toplam 135 milyarlık yatırım kapsamında 23 ayrı proje gerçekleştirilecek. Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle desteklenecek yatırımlar, 34 bini doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam sağlayacak. Yatırımların Türkiye’nin ihracatına 6.3 milyar dolar katkısı olacak. İthalat ise 12.3 milyar dolar azalacak. Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak yatırımlar arasında güneş paneli, ingot, alüminyum yassı mamul, külçe çinko-kurşun, polietilen, polipropilen, karbon elyafı, stent, kalp kapakçığı, hızlı tren, zırhlı araç, muharebe uçağı, hibrit motor ve batarya üretimi de bulunuyor.
SORUN CARİ AÇIK
‘Süper Teşvik’ kapsamına alınan yatırımlar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı. Erdoğan teşvik sisteminde yer almaya hak kazanan yatırımcılara tek tek belgelerini verdi. Konuşmasına firma sahiplerine Türkiye’nin büyümesine katkıları nedeniyle teşekkür ederek başlayan Erdoğan “Bu konuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik belgesi diye ifade edince sıradan bir hadiseymiş gibi görünür. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız” diye konuştu.
Erdoğan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelebilmek için Türkiye’nin bugünkünün 2 katı daha büyümesi gerektiğini bildirdi. Büyümenin yatırım, yatırımın da istihdam, üretim, ihracat, teknoloji, hizmet ve refah demek olduğuna işaret eden Erdoğan, “Yeni yatırımlara ihtiyacı olan Türkiye’nin bu süreçte aşması gereken hem teknik hem de psikolojik bir engel var. O da cari açık sorunudur” ifadesini kullandı. Erdoğan, faiz oranlarına yönelik de şu görüşlere yer verdi: “Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Öncelikle bir defa yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki bu yatırımlar yapılabilsin. Yatırımlar yapıldığı zaman istihdam gelecek, istihdam olduğu zaman üretim olacak, üretim olduğunda ise ihracat olacak. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi, bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır.”
‘Bizden size takoz olmaz’
Yatırımcılara, “Bizden size takoz olmaz, bizden size önünüzdeki takozların temizlenmesi olur” şeklinde hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin potansiyelinin yapılanların çok daha üzerinde olduğunu söyledi. El ele verilerek bu potansiyeli harekete geçirme iradesinin gösterilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, çok sayıda kişinin dünyanın çok farklı ülkelerinde yatırım yaptığını, bunların gurur kaynağı olduklarını dile getirdi.
Yatırım, üretim ve istihdamın olmadığı bir yerde devletin alacak vergi bulamayacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “İş adamlarımızın önünü açarken, verdiğimiz teşviklere devletin kaybı olarak değil, ülkenin ve milletin kazancı olarak bakıyoruz. Ömründe hiç iş kurmamış, 5 koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, çalışmamış, çalıştırmamış, üretmemiş böyle birilerine bunları anlatmak beyhude bir çabadır. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Sene 2002 Kasım ve şu anda 2018. Neredeydik nereye geldik. Hesap bu kadar basit. İş dünyamızda zaten kendileri bunları biliyor, ‘Ben 15 sene önce neredeydim, bugün neredeyim.’ diyor. İşte bu sayede bir çırpıda 135 milyar liralık bir yatırım ortaya çıktı.”
2 bin kişi katıldı
- Cumhurbaşkanlığı’nın büyük tören salonu tamamen doldu. Ekonomi Bakanlığı büyük çoğunluğu iş dünyasından 2000 davetli olduğunu duyurdu.
- Törende iş dünyasının sivil toplum örgütleri TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, DEİK Başkanı Nail Olpak yan yana töreni izledi.
- Tören öncesi ve sonrasında fuayede iş dünyası temsilcilerinin teşvik alan firmaları tebrik ettiği gözlendi.
- Törene Erdoğan’la birlikte çok sayıda bakan da iştirak etti.
Enerjide 5.2 milyar dolar’lık imza
Eroğan’ın teşvik listesinde ismini açıkladağı Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics dün Türkiye’de toplam 5.2 milyar dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzaladı. Metcap Energy Investments Başkanı Dr. Celal Metin ve Fusion Dynamics Başkanı Mohammed Al-Hajri’nin katıldığı imza töreni, Ankara’da gerçekleştirildi.
Trakya havzası etkin şekilde kullanılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle Trakya havzasında artan nüfus, büyüyen ekonomi, OSB, artan enerji tüketimi ihtiyacı noktasında da ithal değil, yerli kaynakları değerlendirmek için, tüm Trakya havzasını en etkin şekilde değerlendireceğiz.” dedi. Albayrak, AK Parti Silivri İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’un çehresi ve kaderi değişirken, AK Parti belediyeciliğinin değdiği ilçelerin başka bir sınıfa doğru bir hızla ilerlediğini söyledi.
DOĞU’YU İHMAL ETMEYİN
Turizmde, darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle meydana gelen gerilemeyi büyük ölçüde telafi ettiklerini aktaran Erdoğan, işadamlarına ‘Doğu’yu ihmal etmeyin’ çağrısı yaptı. Erdoğan “İnşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu’yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır, buraları ihmal etmeyin. Üçlü Zirve’de Sayın Ruhani de ifade etti. Bakın, şurada 15 gün içerisinde 169 bin turist geldi. Bizim o bölgedeki doluluk oranı neredeyse yüzde 90’ın üzerine çıktı” dedi. Erdoğan, o bölgelerde altyapının tamamlanması gerektiğini belirterek “İran’dan oraya turistler geldiği zaman orada rahatlıkla özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Ama orada kalmıyor. Oradan Antalya’ya geçiyor, İstanbul aynı şekilde. Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereden kimler geliyor, kimler gelebilir, buna hazırlığımızı yapmamız lazım” dedi.
TEŞVİKLERDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşvik belgeleriyle yatırımcılara sağlanan imkanların ana başlıklarına ilişkin, şu bilgileri verdi: “Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getirilebiliyor. Bu yatırımların makine ve teçhizatlarıyla inşaat harcamaları için KDV istisnası uygulanabiliyor. Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya on yıla kadar kurumlar vergisi istisnası imkanı sunuluyor.”
ARSA 49 YIL BEDELSİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “İstihdam maliyetlerini düşürmek için on yıla kadar sigorta pirimi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, on yıla kadar gelir vergisi stopajı desteği verilebiliyor. Finansman konusunda ise on yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, on yıla kadar yatırım kredisi, faiz veya kar payı desteği, yatırım tutarının yüzde 49’una kadar devlet sermaye katkısı sağlanabiliyor. Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken istihdam garantisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna da gidilebiliyor.”
Üç şirketin dev yatırımı dikkat çekti
Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar, Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 projeyle), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 projeyle), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı oldu. Teşvikler açıklandıktan sonra üç şirketin yatırım tutarı dikkat çekti. Sasa 29 milyar lira, Tosçelik 28 milyar ve Vestel 28.4 milyar liralık yatırım teşvik belgesi aldı.
Yıldırım: Rekabet gücümüz artacak
Başbakan Binali Yıldırım törendeki konuşmasında “Türkiye yatırıma, ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir” dedi. Yıldırım “2017 yılının yatırımlarda yüzde 81 oranında bir artışla kapattık. Şimdi hedefimiz bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesi ile taçlandırmak. Sanayi 4.0 sürecini ıskalamamak sürecindeyiz. Zamanın ruhunu en iyi okumak zorundayız. Teknolojik gelişme ile birlikte ülkemizin rekabet gücü de artacak” değerlendirmesini yaptı.
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