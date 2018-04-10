Türkiye'nin geleceğine dev teşvik

Kamuoyunda ‘Süper Teşvik’ olarak bilinen ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamında 19 yatırımcı Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak için kolları sıvadı. Toplam 135 milyarlık yatırım kapsamında 23 ayrı proje gerçekleştirilecek. Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle desteklenecek yatırımlar, 34 bini doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam sağlayacak. Yatırımların Türkiye’nin ihracatına 6.3 milyar dolar katkısı olacak. İthalat ise 12.3 milyar dolar azalacak. Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak yatırımlar arasında güneş paneli, ingot, alüminyum yassı mamul, külçe çinko-kurşun, polietilen, polipropilen, karbon elyafı, stent, kalp kapakçığı, hızlı tren, zırhlı araç, muharebe uçağı, hibrit motor ve batarya üretimi de bulunuyor.

SORUN CARİ AÇIK

‘Süper Teşvik’ kapsamına alınan yatırımlar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı. Erdoğan teşvik sisteminde yer almaya hak kazanan yatırımcılara tek tek belgelerini verdi. Konuşmasına firma sahiplerine Türkiye’nin büyümesine katkıları nedeniyle teşekkür ederek başlayan Erdoğan “Bu konuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik belgesi diye ifade edince sıradan bir hadiseymiş gibi görünür. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız” diye konuştu.

Erdoğan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelebilmek için Türkiye’nin bugünkünün 2 katı daha büyümesi gerektiğini bildirdi. Büyümenin yatırım, yatırımın da istihdam, üretim, ihracat, teknoloji, hizmet ve refah demek olduğuna işaret eden Erdoğan, “Yeni yatırımlara ihtiyacı olan Türkiye’nin bu süreçte aşması gereken hem teknik hem de psikolojik bir engel var. O da cari açık sorunudur” ifadesini kullandı. Erdoğan, faiz oranlarına yönelik de şu görüşlere yer verdi: “Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Öncelikle bir defa yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki bu yatırımlar yapılabilsin. Yatırımlar yapıldığı zaman istihdam gelecek, istihdam olduğu zaman üretim olacak, üretim olduğunda ise ihracat olacak. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi, bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır.”

‘Bizden size takoz olmaz’