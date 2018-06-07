Türkiye'nin Irak'a su güvencesi sürüyor

"Iraklı dostlarımız için daha önceleri de Ilısu Barajı'nın kapaklarını açmıştık." diyen Yıldız, "Su dolumu için aldığımız ikinci erteleme kararıyla komşumuzun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımıza yeğlediğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Ilısu Barajı’nın 1 Temmuz’daki dolumu sırasında da Irak’a önemli miktarda su akışının süreceği müjdesini veren Büyükelçi Yıldız, "Türkiye olarak Irak'a su sorununu aşabilmesi için komşuluk ve kardeşlik temelinde gerekli dayanışmayı ve işbirliğini gösterecek." şeklinde konuştu.