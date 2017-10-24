Türkiyesiz hesap bölgeyi çökertir
KYB Erbil Temsilcisi Ahmed Pire, “25 Eylül referandumuna Türkiye ve İran’dan bu kadar tepki beklenmiyordu. Yanlış hesap yapıldı. Türkiye ve İransız bu iş olmaz. Acilen adımlar atılmalı” dedi.
YB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) Politbüro üyesi ve Erbil Temsilcisi Sadi Ahmet Pire Star’a konuştu. IKYB’nin 25 Eylülde yaptığı Referandumun devlet olma veya bağımsızlık amacıyla yapılmadığını belirterek sonuçları itibariyle çok ağır bedeller ödendiğini söyledi.
Mesut Barzani’nin Türkiye ve İran’dan ciddi bir reaksiyon gelebileceğini öngöremediğini belirten Ahmet Pire, “Türkiye ve İran’dan bu kadar kuvvetli bir reaksiyon beklenmiyordu. Türkiye ve İran Irak merkezi hükümetinden daha sert bir reaksiyon gösterdi. Türkiye bizi çok zorluyor. Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz çok iyiydi. Kültürel ve tarihli bağlarımızda çok eski, güçlü ve iyi” dedi.
DİYALOGSUZ DÜZELMEZ
Bağımsızlık yolunda atılacak en ufak bir adımın dahi çok ağır sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Pire, “Ama Türkiye ile İran’ın bu kadar set çıkacağı hesap edilmedi. Bu mesele Irak’ın bir iç meselesi olarak görüldü. Kürtler’i ve Irak’ı ilgilendiren bir konu olarak düşünüldü… 300 kusur kilometre Türkiye ile, 500 kilometre ise İran’la komşuyuz. Türkiye ve İran’la diyalogsuz olmaz bu iş… Burada zorla bir şeyden netice alınmaz diyalogsuz netice almak mümkün değil, bir acilen bazı adımlar atmalıyız. Diyalog için pozitif adımlar atılmalı… Öncelikle Irak hükümetinden olumlu bir adım bekliyoruz. Öncelikle Irak’la meselemizi halletmeliyiz…” ifadelerini kullandı.
KERKÜK YOK OLURDU
Türkiye ile hiçbir sorunlarının olmadığını belirten Sadi Ahmet Pire şunları söyledi: “Türkiye de haklı ekonomik güvenlik açısından güvence ister… Yoksa bizim Türkiye ile bir sıkıntımız yok olamaz da… Türkiye ile milyarlarca liralık ticaretimiz var. Kürtler arasında sıkıntılar var ancak bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Süleymaniye, Erbil, Duhok ve Halepçe’de çift başlılık olmaz… Talabani’nin hainlik yaptığı şeklindeki haberler Rudaw ve KDP’nin yalanlarıdır. Burada kimse Bafel Talabani Kerkük’ten çekildiği için ihanetle suçlamıyor. Bugün Halep diye bir şehir kalmadı, yerle bir edildi. Musul öyle... Kerkük’ün de mi öyle olmasını istiyorlar… Irak ordusunun silahlı gücü Peşmergeninkinden çok çok fazla tank roket vb çok fazla var. Bu cephe savaşı da değil… Eğer peşmerge geri çekilmeseydi Kerkük’ün selameti olmazdı… Birçok insan ölecek ve Kerkük çok ağır bedeller ödeyecekti.”
MUHALEFET: BAŞKANLIK LAĞVEDİLSİN
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) muhalefet partileri, Erbil yönetiminin yaşadığı krizin aşılması için 5 maddelik ortak bir bildiri yayınladı. IKBY’de muhalafetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel), eski Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreter İkinci Yardımcısı Berham Salih liderliğindeki “Demokrasi ve Adalet için Koalisyon”, Erbil yönetiminin içinde bulunduğu krizin aşılması için 5 maddelik ortak bir bildiri yayınladı. IKBY başkanlığının lağvedilmesi ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla adil bir seçimin yapılması gibi önemli maddelerinin yer aldığı ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı: “IKBY başkanlığının lağvedilmesi ve görevlerinin yasalar doğrultusunda ilgili devlet kurumlarına verilmesi, IKBY Parlamentosu’nun yasama ve yürütme kaynağı olması, hiçbir siyasi partinin etkisi altında kalmaması, IKBY’nin siyasi statüsü ve halkın birliğinin korunması ile uluslararası gözlemcilerin de katılımıyla hilesiz ve adaletli bir seçimin bölgede yapılması gerekiyor.”
BARZANİ: DİYALOGA HAZIRIZ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtirken, devam eden askeri operasyonların bunun önünde engel oluşturduğunu öne sürdü. Barzani, “Bağdat ile sorunları anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bu konu için Bağdat’a bir heyet gönderip, yeni bir sayfa açmaya hazırız. Bağdat’ın vereceği yanıtı bekliyoruz. Bölgesel hükümet, Bağdat ile sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi taraftarı. Maalesef askeri operasyonun devam etmesi, o bölgelerin güvenlik ve istikrarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Aynı zamanda her iki taraf arasında diyaloğun başlamasını da engelliyor” diye konuştu. Memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanacağı ihtimaline ilişkin ise Barzani, “Maaş konusunda halkımız emin olsun” dedi.
KERKÜK’E TÜRKMEN VALİ İSTİYORUZ
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Bağdat yönetiminin Kerkük’e askeri vali atamak istemesine karşın, kent valisinin Türkmen olmasını istiyor. Türkmen siyasi parti ve liderleri, yoğun Türkmen nüfusuyla bilinen Kerkük’te valinin Türkmen olması gerektiği üzerinde duruyor ve konuyla ilgili taleplerini resmi makamlara ilettiklerini ifade ediyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kerkük’te güvenliğin merkezi yönetim tarafından henüz sağlanmaya başladığını söyleyerek, İçişleri Bakanı Kasım Araci’nin dün kenti ziyareti sırasında buradaki güvenlik mekanizmasında Türkmen, Arap ve Kürtlerin eş it görev dağılımının yapılacağı kararı aldığını belirtti. Salihi, “Kerkük Valisi neden Türkmen olmasın? Irak’ın orta ve güney kentlerindeki valiler Arap, kuzeydeki üç kentin valisi Kürt. Kerkük’te de valinin Türkmen olmasını istiyoruz. Vali Türkmen olunca kentin Türkmenleştirileceği endişesi içinde olanlar vardır. Ancak Kerkük’ün bir Türkmen kenti olduğu gerçeği ortaya çıktı” dedi.
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