Türkiyesiz hesap bölgeyi çökertir

YB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) Politbüro üyesi ve Erbil Temsilcisi Sadi Ahmet Pire Star’a konuştu. IKYB’nin 25 Eylülde yaptığı Referandumun devlet olma veya bağımsızlık amacıyla yapılmadığını belirterek sonuçları itibariyle çok ağır bedeller ödendiğini söyledi.

Mesut Barzani’nin Türkiye ve İran’dan ciddi bir reaksiyon gelebileceğini öngöremediğini belirten Ahmet Pire, “Türkiye ve İran’dan bu kadar kuvvetli bir reaksiyon beklenmiyordu. Türkiye ve İran Irak merkezi hükümetinden daha sert bir reaksiyon gösterdi. Türkiye bizi çok zorluyor. Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz çok iyiydi. Kültürel ve tarihli bağlarımızda çok eski, güçlü ve iyi” dedi.

DİYALOGSUZ DÜZELMEZ

Bağımsızlık yolunda atılacak en ufak bir adımın dahi çok ağır sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Pire, “Ama Türkiye ile İran’ın bu kadar set çıkacağı hesap edilmedi. Bu mesele Irak’ın bir iç meselesi olarak görüldü. Kürtler’i ve Irak’ı ilgilendiren bir konu olarak düşünüldü… 300 kusur kilometre Türkiye ile, 500 kilometre ise İran’la komşuyuz. Türkiye ve İran’la diyalogsuz olmaz bu iş… Burada zorla bir şeyden netice alınmaz diyalogsuz netice almak mümkün değil, bir acilen bazı adımlar atmalıyız. Diyalog için pozitif adımlar atılmalı… Öncelikle Irak hükümetinden olumlu bir adım bekliyoruz. Öncelikle Irak’la meselemizi halletmeliyiz…” ifadelerini kullandı.

KERKÜK YOK OLURDU

Türkiye ile hiçbir sorunlarının olmadığını belirten Sadi Ahmet Pire şunları söyledi: “Türkiye de haklı ekonomik güvenlik açısından güvence ister… Yoksa bizim Türkiye ile bir sıkıntımız yok olamaz da… Türkiye ile milyarlarca liralık ticaretimiz var. Kürtler arasında sıkıntılar var ancak bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Süleymaniye, Erbil, Duhok ve Halepçe’de çift başlılık olmaz… Talabani’nin hainlik yaptığı şeklindeki haberler Rudaw ve KDP’nin yalanlarıdır. Burada kimse Bafel Talabani Kerkük’ten çekildiği için ihanetle suçlamıyor. Bugün Halep diye bir şehir kalmadı, yerle bir edildi. Musul öyle... Kerkük’ün de mi öyle olmasını istiyorlar… Irak ordusunun silahlı gücü Peşmergeninkinden çok çok fazla tank roket vb çok fazla var. Bu cephe savaşı da değil… Eğer peşmerge geri çekilmeseydi Kerkük’ün selameti olmazdı… Birçok insan ölecek ve Kerkük çok ağır bedeller ödeyecekti.”