'Türkiye'ye minnettarız'
İki yıl önce kan ve göz yaşının dinmediği Suriye’nin kuzey bölgesine Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından huzur geldi. Bölge halkı iki yıl sonra aileleriyle güven için bayram yaptı.
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgede yüzler gülüyor. Kurban Bayaramı’nı güven içinde geçiren Azez, Cerablus ve Bab halkı son iki yılda verilen eğitim ve sağlık hizmetleri için Türkiye’ye minnettar.
1.5 MİLYON HUZUR İÇİNDE
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyindeki 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırmasının üstünden 2 sene geçti. Bu süre içerisinde saldırı ve baskılardan kaçan halkın geri dönüşü sürerken, bölgenin nüfusu 1,5 milyona ulaştı. Bölgenin güvenliği, Türkiye’nin desteğiyle ÖSO mensupları içinden eğitilen 5 bin “özgür” polis tarafından sağlanıyor.
HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Azez, Cerablus ve Bab’da günde bin civarı hastaya hizmet veren sağlık merkezlerine ek olarak yataklı hastaneler inşa edildi. Türkiye’nin yardımlarıyla eğitilen 500 din görevlisi, onarılan edilen yüzden fazla camide görev yapıyor. Huzurn gelmesiyle birlikte bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık faaliyetleri de canlandı. Bölgede patatesten zeytine birçok ürünün hasadı yapılıyor.
PKK’NIN TERÖR KORiDORU YIKILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2016’da saat 04.00’te askeri harekât başlatıldı. TSK operasyonun 23 Ağustos’ta Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan roket saldırılarısının ardından duyurdu. Harekât kapsamında ilk atışlar topçu bataryaları ve çok namlulu roketatarlarla yaptı. Türkiye tarafından iki yıl önce başlatılan büyük askeri harekât 7 ay sürdü. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye sınırıyla teması tamamen kesildi. PKK/PYD/YPG’nin sınır boyunca terör koridoru kurup Akdeniz’e çıkma planına da darbe vuruldu. Harekâtla güvenli hale getirilen bölgeye yüzbinlerce sivil döndü. 3 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi.
iMAR SEFERBERLiĞi
Bölge sakinlerinden Ebu Futuh “Bölge teröristlerden temizlendi. Fırat Kalkanı’ndan sonra bir de Zeytin Dalı Harekatı oldu. Hızlı şekilde Türkiye’nin desteğiyle camiler, yollar, okullar, hastaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Okullar onarıldı. Öğrenci sayısı arttı. Türkiye’ye minnettarız” dedi.
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