'Türkiye'ye minnettarız'

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgede yüzler gülüyor. Kurban Bayaramı’nı güven içinde geçiren Azez, Cerablus ve Bab halkı son iki yılda verilen eğitim ve sağlık hizmetleri için Türkiye’ye minnettar.

1.5 MİLYON HUZUR İÇİNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyindeki 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırmasının üstünden 2 sene geçti. Bu süre içerisinde saldırı ve baskılardan kaçan halkın geri dönüşü sürerken, bölgenin nüfusu 1,5 milyona ulaştı. Bölgenin güvenliği, Türkiye’nin desteğiyle ÖSO mensupları içinden eğitilen 5 bin “özgür” polis tarafından sağlanıyor.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Azez, Cerablus ve Bab’da günde bin civarı hastaya hizmet veren sağlık merkezlerine ek olarak yataklı hastaneler inşa edildi. Türkiye’nin yardımlarıyla eğitilen 500 din görevlisi, onarılan edilen yüzden fazla camide görev yapıyor. Huzurn gelmesiyle birlikte bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık faaliyetleri de canlandı. Bölgede patatesten zeytine birçok ürünün hasadı yapılıyor.