Türkiye’yi beğenmeyenler Kanada’ya hayran
Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın 3 milyon mülteciye kucak açan Türkiye’yi hiçe sayarak, sadece 136 sığınmacı kabul eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu örnek gösterip, “Başkan olacaksan böyle ol.
Mültecilere kapısını açtı” sözlerine CNN Türk spikeri Nevşin Mengü ’den destek geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir avuç mülteciyi ülkesine almasına rağmen karşılamada çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak şov yaptı. Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkati çeken Aslı Aydın’dan sonra CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de Trudeau hayranlığını ortaya çıkardı. Mengü Twitter hesabından, “Bu dünyaya bu adamdan birkaç tane daha lazım” paylaşımında bulundu.
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