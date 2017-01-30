Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Türkiye’yi beğenmeyenler Kanada’ya hayran

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın 3 milyon mülteciye kucak açan Türkiye’yi hiçe sayarak, sadece 136 sığınmacı kabul eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu örnek gösterip, “Başkan olacaksan böyle ol.

  • 3
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
x

Mültecilere kapısını açtı” sözlerine CNN Türk spikeri Nevşin Mengü ’den destek geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir avuç mülteciyi ülkesine almasına rağmen karşılamada çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak şov yaptı. Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkati çeken Aslı Aydın’dan sonra CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de Trudeau hayranlığını ortaya çıkardı. Mengü Twitter hesabından, “Bu dünyaya bu adamdan birkaç tane daha lazım” paylaşımında bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eskişehir'de yürek burkan görüntü

Eskişehir'de yürek burkan görüntü

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA