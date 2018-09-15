Türkiye'yi destekliyoruz

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Le Yucheng ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, Le ve heyetini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Çin ile Türkiye’nin birbirini yeni tanımadığını, ilişkilerin komşuluk çerçevesinde çok eski zamanlara dayandığını ifade eden Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin ile ilişkilere çok önem verdiğini, Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in toplantılar ve telefon görüşmeleri vesilesiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

HEDEF 50 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ticaret rakamlarına yansımadığını vurgulayan Oktay, “Çin ile Türkiye’nin ticaret hacmi 23 milyar dolar civarında. Kısa vadede 50 milyar dolar hedefine yaklaşmamız lazım. Türk vatandaşlarının Çin’e girişlerinde yaşadığı sorunlar gibi engelleri ortadan kaldırmamız bu hedeflere daha da fazla olanak sağlayacak” dedi.

Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Le Yucheng ise şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Oktay’a teşekkür etti.

TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Ekonomik saldırıların gerçekleştirildiği bir dönemde ziyarette bulunarak Türkiye’ye desteklerini gösterdiklerini vurgulayan Le, “Ekonomik saldırıya rağmen Türkiye’nin sağlam duruşunu ve istikrarlı politikalarını destekliyoruz. Türkiye’nin bu baskıya karşı direnişini takdirle karşılıyoruz” diye konuştu. Türkiye-Çin ilişkilerinin stratejik düzeye çıkarılması gerektiğine değinen Le, “Çin ek vergiler nedeniyle ABD’den tarım alanındaki ithalatını kesiyor. Ülkemiz bu alandaki ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayabilir. Kasım ayında Çin’de Tarım Expo Fuarı düzenlenecek. Çin, Türk firmalarının burada yer almasını destekliyor” şeklinde konuştu.