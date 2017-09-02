Türkiye’yi karalayanları destekleyin

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin elebaşı Fetullah Gülen’den gelen talimatla Türkiye aleyhindeki uluslararası kampanyalara destek verdiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalarda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı hakim ve savcıların cep telefonları ve bilgisayarındaki yazışmalar deşifre edildi.Yazışmalarda, örgüt üyesi hakim ve savcılara, ‘Bağımsız Kürdistan’a destek’, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması’ ve ‘Türkiye’nin teröre destek verdiği’ iddialarına ilişkin başlatılan uluslararası kampanyalara katılmaları yönünde talimat verildiği görüldü. Talimatlardaki, ‘HE bizzat takip ediyor’, ‘HE’nin desteklenmesini istediği bir konu’ ifadelerinden, teröristbaşı Fetullah Gülen’in konuyu bizzat takip ettiği belirlendi.

KÜRDİSTAN KAMPANYASI

Beyaz Saray’ın ‘whitehouse.gov’ adresli resmi internet sitesinde, 2014’te Kuzey Irak’taki Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığına destek amacıyla bir imza kampanyası başlatıldı.FETÖ’cü yargı mensuplarına gönderilen ‘Çok önemli ve son 9 gün’ başlıklı ByLock mesajında örgüt üyelerinden üç farklı e-mail hesabı alıp, imza kampanyasına katılmaları istendi. Yazışmalara göre, yine Beyaz Saray›ın resmi internet sitesinde, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, terörü destekleyen ülke ilan edilmeli ve ABD ile ittifakına son verilmeli’ başlığı ile başlatılan imza kampanyasına da destek verildi.

ERDOĞAN’I YARGILAYIN

‘Change.org’ adlı internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aleyhinde başlatılan kampanya için de örgüt üyelerine 2016’nın Ocak ayında destekleme talimatı verilmiş.ByLock’ta deşifre edilen yazışmalarda, ‘HE’nin desteklenmesini istediği bir konu’ denilerek, “Kampanyanın muhatabı Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işlediği nefret suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılayın” talimatının yer aldığı görüldü. İmza kampanyalarına katılan örgüt mensuplarına, daha güvenli olacağı gerekçesiyle Türkçe isimler yerine yabancı isim kullanmaları yönündeki talimatlar da dikkati çekti.