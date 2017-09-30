Türkiye’yi kuşatma projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyunun, Türkiye’yi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunu söyledi. Erdoğan “Kuzey Irak’taki referandum oyunun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir, Kuzey Irak yerel yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır bedelini ödeyecektir” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEMİZ

Erdoğan, Erzurum’da AK Part İl Danışma Toplantısı ve MNG Alışveriş Merkezi’nin açılışında birer konuşma yaptı. Erdoğan Erzurum Kongresi’ni hatırlatarak “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” ilkesini anımsattı. Bu ilkelerin AK Parti’nin Rabiası’nda da yer aldığını vurgulayan Erdoğan “Bizim ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyerek sembolleştirdiğimiz yeni kurtuluş mücadelemizin ruhu Erzurum’da çizilen çerçeve ile aynıdır. Vatanımızı parçalayamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler ve buna gayret edenler bedelini ağır ödeyecekler. Şu anda ödüyorlar mı? Ödemeye de devam edecekler. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE MESELESİ

Terörle mücadelenin bire 10 şeklinde sürdüğünü kaydeden Erdoğan “İnlerine gireceğiz dedik. Girdik, hiç acımaksınız. Bu topraklarda bunlara hayat hakkı tanımayacağız” diye konuştu. Konunun AK Parti ve Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesi olduğunun millete anlatılmasının önemine değinen Erdoğan şunları söyledi: “Maalesef ‘AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın’ gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar da var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladır.”

SERDENGEÇTİLER PARTİSİ

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi her zamankinden çok daha dikkatli davranmaya mecbur bıraktığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti, kendini ülkesinin ve milletinin istiklaline, istikbaline, birliğine, beraberliğine adamış serdengeçtilerin partisidir. Sadece kendi istikbalinin hesabını yapanların, sadece çıkar kaygısıyla hareket edenlerin, sadece bireysel kariyeri için mücadele edenlerin bu partide yeri yoktur.”

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyunun, Türkiye’yi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunun herkesçe çok iyi bilindiğini belirterek, şunları söyledi:

“Kuzey Irak’taki referandum oyunun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Biz ne Suriye’de ne de Irak’ta ülkemize doğrudan düşmanlık yapmayan, saldırmayan hiçbir gruba ve kesime tavır almadık, tam tersine, elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne, bu ülkeye yapılan ilk müdahaleden beri en büyük desteği Türkiye olarak biz verdik. Bunların karşılığında onlardan hiçbir şey istemedik. Tek beklentimiz, ülkemizin hassasiyet gösterdiği konularda bize saygı duymaları, bize rağmen adım atmamalarıydı. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir,, öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir.”

Salonda bulunanların “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde slogan atması üzerine Erdoğan, “Aynen öyle” ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

KAYNAYAN KAZAN

“Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak, oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu, bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. ‘Kaynayan kazan kapak tutmaz’, bunu böyle bilmeleri lazım.”

BAĞIMSIZ DEVLET KURULMUYOR