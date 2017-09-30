Türkiye’yi kuşatma projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyunun Türkiye’yi tecrit etmeyi amaçlayan kuşatma projesi olduğunu belirterek Kuzey Irak’taki gayrimeşru referandumun da bu oyunun parçası olduğunu söyledi. Erdoğan, Barzani’nin ‘bedel ödeyeceğini’ belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyunun, Türkiye’yi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunu söyledi. Erdoğan “Kuzey Irak’taki referandum oyunun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir, Kuzey Irak yerel yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır bedelini ödeyecektir” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEMİZ
Erdoğan, Erzurum’da AK Part İl Danışma Toplantısı ve MNG Alışveriş Merkezi’nin açılışında birer konuşma yaptı. Erdoğan Erzurum Kongresi’ni hatırlatarak “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” ilkesini anımsattı. Bu ilkelerin AK Parti’nin Rabiası’nda da yer aldığını vurgulayan Erdoğan “Bizim ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyerek sembolleştirdiğimiz yeni kurtuluş mücadelemizin ruhu Erzurum’da çizilen çerçeve ile aynıdır. Vatanımızı parçalayamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler ve buna gayret edenler bedelini ağır ödeyecekler. Şu anda ödüyorlar mı? Ödemeye de devam edecekler. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.
TÜRKİYE MESELESİ
Terörle mücadelenin bire 10 şeklinde sürdüğünü kaydeden Erdoğan “İnlerine gireceğiz dedik. Girdik, hiç acımaksınız. Bu topraklarda bunlara hayat hakkı tanımayacağız” diye konuştu. Konunun AK Parti ve Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesi olduğunun millete anlatılmasının önemine değinen Erdoğan şunları söyledi: “Maalesef ‘AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın’ gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar da var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladır.”
SERDENGEÇTİLER PARTİSİ
Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi her zamankinden çok daha dikkatli davranmaya mecbur bıraktığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti, kendini ülkesinin ve milletinin istiklaline, istikbaline, birliğine, beraberliğine adamış serdengeçtilerin partisidir. Sadece kendi istikbalinin hesabını yapanların, sadece çıkar kaygısıyla hareket edenlerin, sadece bireysel kariyeri için mücadele edenlerin bu partide yeri yoktur.”
Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyunun, Türkiye’yi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunun herkesçe çok iyi bilindiğini belirterek, şunları söyledi:
“Kuzey Irak’taki referandum oyunun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Biz ne Suriye’de ne de Irak’ta ülkemize doğrudan düşmanlık yapmayan, saldırmayan hiçbir gruba ve kesime tavır almadık, tam tersine, elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne, bu ülkeye yapılan ilk müdahaleden beri en büyük desteği Türkiye olarak biz verdik. Bunların karşılığında onlardan hiçbir şey istemedik. Tek beklentimiz, ülkemizin hassasiyet gösterdiği konularda bize saygı duymaları, bize rağmen adım atmamalarıydı. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir,, öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir.”
Salonda bulunanların “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde slogan atması üzerine Erdoğan, “Aynen öyle” ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:
KAYNAYAN KAZAN
“Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak, oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu, bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. ‘Kaynayan kazan kapak tutmaz’, bunu böyle bilmeleri lazım.”
BAĞIMSIZ DEVLET KURULMUYOR
Irak’taki durumun, kuzeyde parçalanmayı değil tam tersine ülkenin birliğinin, beraberliğinin güçlendirilmesini gerekli kıldığını söyleyen Erdoğan, “Irak’ı ve Suriye’yi bölmek için her türlü oyunu sergileyen güçlerin, kendi ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde edebildikleri birliği güçlendirmek amacıyla nasıl büyük bir gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bağımsızlık başka bir şeydir, müstekbirlerin oyuncağı olmak bambaşka bir şeydir” dedi. Erdoğan, “Kuzey Irak’ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor” diye konuştu. Erdoğan, Kuzey Irak’taki Kürtlerin Arap, Türkmen, Keldani, Süryanilerin özellikle Kuzey Irak Yönetimi’nin bu duygusal kararına “Evet” dememeleri, bu rüyadan uyanmaları gerektiğini söyledi.
KERKÜK’ÜN TARİHİNDE YOKSUNUZ
Bu meselenin, Kuzey Irak’taki Kürtlerin halklarıyla alakasının olmadığının altını çizen Erdoğan, “Zira, İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak bizleri ciddi manada üzmüştür. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki MOSSAD ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Şimdi o da artık bütün ekranlara düştü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor. İsrail’den başka destekleyen var mı? Yok” şeklinde konuştu. Meselenin, Kuzey Irak’taki diğer kesimlerin Ara’ların, Türkmenlerin, Ezidilerin, Süryanilerin bütün onların haklarıyla ilgili olduğunu dile getiren Erdoğan, “Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz, ‘tartışmalı bölgeler.’ Kerkük, tartışmalı bölgedir. Ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki ‘Kerkük bizimdir.’ Sen ne diyorsun? Kerkük’ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz” dedi.
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