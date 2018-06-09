Türkiye’yi şarlatana sunmak istiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisince Nevşehir ve Kayseri’de düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. İstanbul’da birinci köprünün Süleyman Demirel, ikinci köprünün de Turgut Özal zamanında yapıldığını hatırlattı. O dönemde “istemezük, satacağız” denildiğini belirten Erdoğan, üçüncü köprüyü de kendisinin yaptırdığını anımsattı. Erdoğan, “Şimdi sözde İnce ne diyor? ‘Dördüncüyü de ben yapacağım’ diyor. Sen neyi yapacaksın. Sizin hayatınızda böyle bir şey var mı? Dikili ağacınız yok. Milletin derdine derman olacak tek bir önerileri yok” diye konuştu.

YAPILANLARI BİLMİYOR

İnce’nin millete sunacakları bir tek hedefinin olmadığını dile getiren Erdoğan, “Bunlar ya yıkmanın derdindeler ya da Nevşehirli kardeşlerimizin ifadesiyle ‘komşu bağından sepet doldurma.’ Şimdi bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar. Miting meydanlarında ‘yapacağım, edeceğim’ dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ulaşamayacağı bir noktaya biz ülkemizi zaten taşıdık”dedi. 18 yaşına kadar herkese sağlık sigortası yapılacağına ilişkin vaatleri hatırlatan Erdoğan, zaten başbakanlığı döneminde her doğana 18 yaşına kadar sağlık sigortası yaptıklarının altını çizdi.

ÖDEVİNİ ÇALIŞMIYORLAR

Erdoğan, şöyle devam etti: “Sayın İnce’nin genel başkanı bu ülkede SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Ne hale getirdiler bu ülkeyi biliyorsunuz değil mi? O dönemi yaşayanlar, sosyal sigorta hastanelerinin ne durumda olduğunu bilir. Şimdi biz bunlara oy mu vereceğiz? Açacağız dedikleri teknoloji liseleri, mekatronik mühendisliği bölümleri yıllardır mezun veriyor Bay Muharrem. Ar-Ge konusunda Türkiye 900 tane Ar-Ge merkeziyle adından uluslararası düzeyde söz ettiren bir ülke konumuna geldi. Bırakın millete ufuk çizmeyi, 16 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin farkında bile değiller. Derslerine çalışmaya bile zahmet etmiyorlar. Bunlar mecliste nasıl milletvekilliği yapmış, hayret. Milletin huzuruna çıkmadan önce ev ödevlerini bile dahi doğru dürüst yapmıyorlar. Vizyonsuzlukları, çapsızlıkları, kifayetsizlikleri her yerde kendini belli ediyor.”

VAADLERİ YIKMAK...

CHP’nin beyannamesinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Sayın İnce’den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne’deki, o Kobani olayında 6-7 Ekim’de 53 Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O’nu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor” ifadelerini kullandı. CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a yaptıkları sözde adalet yürüyüşünü de yine teröre destek verenlerle gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, “Bunlarda bolca yıkım, durdurma, kapatma var. Şehir hastanelerinin kapısına kilit vurma vaadi var” dedi.

APOLET SÖKEMEZSİNİZ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini gasbetme yetkisi var bunların. Öyle kendilerini anlatıyorlar. Afrin’i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. 6-8 Ekim’de Kobani bahanesiyle milleti birbirine kırdıranları mahkemeden kaçırma sözü var. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz, o apoletleri onlara millet taktı.”