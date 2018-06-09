Türkiye’yi şarlatana sunmak istiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunlar, Türkiye’yi Pensilvanya’daki şarlatana altın tepside sunma niyeti içindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de diğerleri de aynı şeyi söylüyor” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisince Nevşehir ve Kayseri’de düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. İstanbul’da birinci köprünün Süleyman Demirel, ikinci köprünün de Turgut Özal zamanında yapıldığını hatırlattı. O dönemde “istemezük, satacağız” denildiğini belirten Erdoğan, üçüncü köprüyü de kendisinin yaptırdığını anımsattı. Erdoğan, “Şimdi sözde İnce ne diyor? ‘Dördüncüyü de ben yapacağım’ diyor. Sen neyi yapacaksın. Sizin hayatınızda böyle bir şey var mı? Dikili ağacınız yok. Milletin derdine derman olacak tek bir önerileri yok” diye konuştu.
YAPILANLARI BİLMİYOR
İnce’nin millete sunacakları bir tek hedefinin olmadığını dile getiren Erdoğan, “Bunlar ya yıkmanın derdindeler ya da Nevşehirli kardeşlerimizin ifadesiyle ‘komşu bağından sepet doldurma.’ Şimdi bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar. Miting meydanlarında ‘yapacağım, edeceğim’ dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ulaşamayacağı bir noktaya biz ülkemizi zaten taşıdık”dedi. 18 yaşına kadar herkese sağlık sigortası yapılacağına ilişkin vaatleri hatırlatan Erdoğan, zaten başbakanlığı döneminde her doğana 18 yaşına kadar sağlık sigortası yaptıklarının altını çizdi.
ÖDEVİNİ ÇALIŞMIYORLAR
Erdoğan, şöyle devam etti: “Sayın İnce’nin genel başkanı bu ülkede SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Ne hale getirdiler bu ülkeyi biliyorsunuz değil mi? O dönemi yaşayanlar, sosyal sigorta hastanelerinin ne durumda olduğunu bilir. Şimdi biz bunlara oy mu vereceğiz? Açacağız dedikleri teknoloji liseleri, mekatronik mühendisliği bölümleri yıllardır mezun veriyor Bay Muharrem. Ar-Ge konusunda Türkiye 900 tane Ar-Ge merkeziyle adından uluslararası düzeyde söz ettiren bir ülke konumuna geldi. Bırakın millete ufuk çizmeyi, 16 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin farkında bile değiller. Derslerine çalışmaya bile zahmet etmiyorlar. Bunlar mecliste nasıl milletvekilliği yapmış, hayret. Milletin huzuruna çıkmadan önce ev ödevlerini bile dahi doğru dürüst yapmıyorlar. Vizyonsuzlukları, çapsızlıkları, kifayetsizlikleri her yerde kendini belli ediyor.”
VAADLERİ YIKMAK...
CHP’nin beyannamesinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Sayın İnce’den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne’deki, o Kobani olayında 6-7 Ekim’de 53 Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O’nu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor” ifadelerini kullandı. CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a yaptıkları sözde adalet yürüyüşünü de yine teröre destek verenlerle gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, “Bunlarda bolca yıkım, durdurma, kapatma var. Şehir hastanelerinin kapısına kilit vurma vaadi var” dedi.
APOLET SÖKEMEZSİNİZ
Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini gasbetme yetkisi var bunların. Öyle kendilerini anlatıyorlar. Afrin’i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. 6-8 Ekim’de Kobani bahanesiyle milleti birbirine kırdıranları mahkemeden kaçırma sözü var. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz, o apoletleri onlara millet taktı.”
Astsubaylara kademe müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda şehit aileleri ve askerlerle iftarda bir araya geldi. Komandolara seslenen Erdoğan, “Fırat Kalkanı’nda DEAŞ’lı teröristleri ezip geçtiniz, Zeytin Dalı’nda PYD’li teröristleri ezip geçtiniz, şimdi Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlere dağları dar ediyorsunuz. Biz nasıl bugün ecdadımızla iftihar ediyorsak yarın ki nesiller de sizlerle aynı şekilde iftihar edecek” dedi. Astsubaylara bir müjdesi olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini, eğitim yıllarına göre bir üste çıkartıyoruz. Mesela şu anda 2 yıllık yükseköğrenim mezunu bir astsubayımız 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlıyordu artık 9. derecenin 2. kademesinden başlayacak. Aynı şekilde 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olup 9. derecenin 3. kademesinden göreve başlayan astsubaylarımızın başlangıç derecesini 8. derecenin 1. kademesine yükseltiyoruz. Bu suretle tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden göreve yeni başlayacakların yanı sıra mevcut ve emekli astsubaylarımız da yararlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum.”
CUMHUR iTTiFAKI KOLAY KURULMADI
l Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı’dır. Bu Cumhur İttifakı’nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı’na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya tabanda fitne, fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran’da dersi vereceğiz.” Allah’ın “Ancak inananlar kardeştir” emrine işaret eden Erdoğan, “Bu emri kendimize rehber kılarak, tüm mazlum ve mağdurların yardımına koşmaya devam edeceğiz. Başta yakın komşularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi, zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Bölgemizde emniyet, barış, istikrar tesis edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.
KiRLi HESAP PEŞiNDELER
l Kimsenin Türkiye’yi eskinin krizli, kaoslu, istikrarsız, güvensiz günlerine geri çeviremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:”Bu ülkenin artık böyle kavgalarla kaybedecek tek bir anı bile yoktur. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet, 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan’da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz, boşuna bunlara ‘milli irade hırsızları’ demiyoruz, biz boşuna bunlara ‘eski Türkiye ittifakı’ demiyoruz, biz boşuna bunlara ‘yıkım ekibi’ demiyoruz. Türkiye’nin önünü açacak hiçbir teklifleri, hiçbir projeleri yok.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.