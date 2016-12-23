Türk-Rus dostluðu ABD’yi korkuttu

ABD’nýn Ankara Büyükelçisi John Bass, katýldýðý televizyon programýnda ülkesinin terör örgütü PYD’ye verdiði desteði inkar ederken, Türk-Rus yakýnlaþmasýndan duyduðu rahatsýzlýðý da açýkça ifade etti. Bir soru üzerine Türkiye ve Rusya’nýn yakýnlaþmasýný deðerlendiren Bass, Türkiye’nin Rusya ile saygý çerçevesi içinde iyi bir iliþki sürdürebileceðini ancak Rus hükümetinin birtakým politikalarý ve bölgedeki davranýþlarýyla ilgili temkinli davranýlmasý gerektiðini söyledi. Türkiye ve Rusya’nýn dostane iliþkilerinden rahatsýz olduðunu açýkça ifade eden Bass, þunlarý kaydetti: “Hiç kimse Türkiye’nin egemenliðine ABD kadar baðlý olmamýþtýr. Buna karþýn, Rusya hükümeti ise uluslararasý sýnýrlarý deðiþtirmek ve baþka bir ülkenin bir kýsmýný ilhak etmek amacýyla son yýllarda askeri güç kullanmýþ olan tek Avrupa hükümetidir. Bu gerçekler göz önünde bulundurulmalý.”

ABD ÝZÝNE KANIT YOK…

Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik suikastý kýnayan Bass, “Amerikan hükümetinin bir þekilde bu saldýrýya karýþmýþ olduðuna dair Türk basýnýnda gördüðümüz iddialara gelecek olursak - bunlarý kati surette reddediyorum” dedi. Bass ayrýca, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn, Karlov suikastýnýn failinin FETÖ’ye mensup olduðunu açýkça ifade etmesine raðmen, bu konuda kanýt olmadýðýný da öne sürdü.

FETÖ’YÜ GEÇÝÞTÝRDÝ

John Bass, FETÖ’nün elebaþý Fetullah Gülen’in iadesi konusunu da geçiþtirdi. Konuya ciddiyetle yaklaþtýklarýný iddia eden Bass, “Yargý sistemimize göre, bir dava hakkýnda ne kadar az konuþuyorsak, konuyu o kadar ciddiye alýyoruz demektir” diye konuþtu. Donald Trump’ýn FETO’yu iade etme konusunda istekli göründüðünün hatýrlatýlmasý üzerine Bass, “Yeni yönetim adýna konuþamam” yanýtýný verdi. Türk medyasýna da aðýr suçlamalarda bulunan Bass, “Türk medyasýnda görmek istediðim þey, samimiyetle söylüyorum, fikir bazýnda deðil de biraz daha gerçeklere ve kanýtlara dayanan habercilik” diye konuþtu.

BASS’IN PYD YALANI