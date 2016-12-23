Türk-Rus dostluðu ABD’yi korkuttu
Amerika’nýn Ankara Büyükelçisi Bass, Türkiye ile Rusya’nýn yakýnlaþmasýndan rahatsýz olduklarýný açýkça dile getirdi. Rusya’ya karþý temkinli olunmasý gerektiðini söyleyen Bass, PKK’nýn uzantýsý PYD’ye silah yardýmýný inkar etti.
ABD’nýn Ankara Büyükelçisi John Bass, katýldýðý televizyon programýnda ülkesinin terör örgütü PYD’ye verdiði desteði inkar ederken, Türk-Rus yakýnlaþmasýndan duyduðu rahatsýzlýðý da açýkça ifade etti. Bir soru üzerine Türkiye ve Rusya’nýn yakýnlaþmasýný deðerlendiren Bass, Türkiye’nin Rusya ile saygý çerçevesi içinde iyi bir iliþki sürdürebileceðini ancak Rus hükümetinin birtakým politikalarý ve bölgedeki davranýþlarýyla ilgili temkinli davranýlmasý gerektiðini söyledi. Türkiye ve Rusya’nýn dostane iliþkilerinden rahatsýz olduðunu açýkça ifade eden Bass, þunlarý kaydetti: “Hiç kimse Türkiye’nin egemenliðine ABD kadar baðlý olmamýþtýr. Buna karþýn, Rusya hükümeti ise uluslararasý sýnýrlarý deðiþtirmek ve baþka bir ülkenin bir kýsmýný ilhak etmek amacýyla son yýllarda askeri güç kullanmýþ olan tek Avrupa hükümetidir. Bu gerçekler göz önünde bulundurulmalý.”
ABD ÝZÝNE KANIT YOK…
Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik suikastý kýnayan Bass, “Amerikan hükümetinin bir þekilde bu saldýrýya karýþmýþ olduðuna dair Türk basýnýnda gördüðümüz iddialara gelecek olursak - bunlarý kati surette reddediyorum” dedi. Bass ayrýca, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn, Karlov suikastýnýn failinin FETÖ’ye mensup olduðunu açýkça ifade etmesine raðmen, bu konuda kanýt olmadýðýný da öne sürdü.
FETÖ’YÜ GEÇÝÞTÝRDÝ
John Bass, FETÖ’nün elebaþý Fetullah Gülen’in iadesi konusunu da geçiþtirdi. Konuya ciddiyetle yaklaþtýklarýný iddia eden Bass, “Yargý sistemimize göre, bir dava hakkýnda ne kadar az konuþuyorsak, konuyu o kadar ciddiye alýyoruz demektir” diye konuþtu. Donald Trump’ýn FETO’yu iade etme konusunda istekli göründüðünün hatýrlatýlmasý üzerine Bass, “Yeni yönetim adýna konuþamam” yanýtýný verdi. Türk medyasýna da aðýr suçlamalarda bulunan Bass, “Türk medyasýnda görmek istediðim þey, samimiyetle söylüyorum, fikir bazýnda deðil de biraz daha gerçeklere ve kanýtlara dayanan habercilik” diye konuþtu.
BASS’IN PYD YALANI
- Bass, terör örgütü PKK’nýn Suriye uzantýsý PYD’ye cephane ya da geliþmiþ silah temin etmediklerini söyledi. Ancak, bu yýl içinde birkaç kere ABD helikopterlerinin Rümeylan ve Harab Iþk’taki Amerikan üslerine indiði ve silahlarýn konvoy halindeki araçlara yüklendiði basýna yansýmýþtý. 7 Nisan’da Bass’ýn Ankara’da Diplomasi Muhabirleri Derneði’ndeki açýklamalarýnda, örgüte askeri yardým vermediklerini söylemesinin hemen ertesi günü, Amerikan helikopterleri Rümeylan’daki PYD/PKK unsurlarýna büyük bir askeri sevkiyat yapmýþtý.
RUSYA’NIN ÖZÜR DÝLEDÝÐÝNÝ DUYMADIK
- CIA’nýn Türkiye’den özür dileyip dilemediðinin sorulmasý üzerine Bass: Bazý deðerlendirmelerimizin düzeltildiðini ya da biraz hedeften þaþtýðýný kabul ettik. Ve biz bunu her zaman yapýyoruz. Hata yaptýðýmýzda bunu itiraf ediyoruz. Ancak þunu da söylemek isterim ki; Türk hükümetine çok daha eleþtirel yaklaþan, petrol kaçakçýlýðý konusunda her türlü suçlamayý yapan ve Türk hükümetinden kimlerin bu olaya karýþtýrdýðýna dair iddialarda bulunan Rusya hükümetinin, ABD›nin aksine, bu konuda kendini düzeltme yoluna gittiðini ise görmedim.
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