Üç ayrı skandal

CHP düzenleyeceği eğitim çalıştayı için yayınladığı davetiyede bir dizi skandala neden oldu. Çalıştaya katılacak isimleri bile doğru yazamayan CHP’nin, birçok ismi ise fikrini bile almadan katılımcı listesinde yer verdiği ortaya çıktı.

CHP’li Milli Eğitim Komisyonu üyesi Gaye Usluer’in, 7 Eylül’de Bilkent Otel’de partisinin düzenleyeceği eğitim çalıştayı için yayınladığı davetiye alay konusu oldu. Davetiyede katılımcı olarak isimleri bulunanların çalıştaydan haberlerinin bile olmaması şaşkınlıkla karşılandı.Gaye Usluer’in, sosyal medyadan paylaştığı davetiyede çalıştayı önemli göstermek için katılımcılar listesine Milli Eğitim Bakanı ve bürokratlar da dahil olmak üzere birçok isim yazıldı. Oysa bu isimlerin çoğunun söz konusu çalıştaydan haberi bile yoktu. Listede ismi olan Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, skandal davetiyeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

HANGİSİNİ DÜZELTEYİM

Tekin, “Gaye hanım bakanlık birimlerinin adını doğru yazabilseydiniz bari? İnternet sitemizde var:) Aslında oturup diğer yanlışları da düzeltecektim ama, hangi birini düzeltebilirim şaştım kaldım:) İsim yanlışlıklarını mı, hiç fikrim alınmadan katılımcı olarak yazılmamı mı? çalıştay içeriğini mi? üzgünüm hepsini düzeltecek vaktim yok.” dedi. Söz konusu davetiyede, katılımcılar arasında gösterilen ve bağımsız bir kurul olan Talim Terbiye Kurulu Başkanı için “Talim Terbiye Genel Müdürü” ifadesi kullanıldı. Davetiyede katılımcılar ar sında gösterilen Eğitim Bir- Sen Genel Başkanı’nın ismi Orhan Sancaktaroğlu olarak yazıldı. Oysa, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı’nın ismi Ali Yalçın...

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da çalıştaydan ve davetiyeden bilgisi olmadığı öğrenildi.