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Ukrayna büyükelçisi: Türkiye'yi kaybedemeyiz

Ukrayna'nýn eski Ankara Büyükelçisi Sergey Korsunskiy, Türkiye-Rusya yakýnlaþmasýný deðerlendirdi.

  • DHA
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Ukrayna'nýn önde gelen gazetelerinden Den gazetesine deðerlendirmelerde bulunan Sergey Korsunskiy, Ankara'da önceki gün Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlý saldýrýda öldürülmesiyle ilgili yorumlarýný aktardý. Rusya'nýn Ortadoðu politikasýna ve Türk-Rus iliþkilerine deðinen Korsunskiy, bu terör saldýrýsýnýn, Türkiye-Rusya iliþkilerini bozmaya yetmeyeceðini ifade etti.

"TÜRKÝYE, BÝZE BÜYÜK DESTEK VERDÝ"

Türkiye'nin son dönemlerde yeniden Rusya'yla yakýnlaþma sürecine girdiðine de deðinen Korsunskiy, buna raðmen Ukrayna'nýn Türkiye'yi kaybetmemesi gerektiðini dile getirdi. Türkiye'nin Rusya'yla yakýnlaþmasýna raðmen Rusya'nýn iki buçuk yýl önce ele geçirdiði Ukrayna'nýn Kýrým Yarýmadasý'ndaki insan haklarý ihlalleri konusuyla Türkiye'nin yakýndan ilgilendiðini belirten Büyükelçi Korsunskiy, Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler güvenlik Konseyi'ndeki oylamada da, Ukrayna'ya çok büyük destek verdiðini kaydetti. Türkiye'nin Ukrayna'yla hem ticari ortak hem de siyasi ortak olduðunu kaydeden Korsunskiy, Rusya'nýn Türkiye'yle ikili iliþkilerinin geliþmesi konusunda son aylarda ilan ettiði pek çok hususun þimdilik kaðýt üzerinde kaldýðýný, bu nedenle Ukrayna'nýn, soðukkanlýlýðýný kaybetmeden gelimeleri budikkatle izlemesi ve pragmatik davranmaya devam etmesi gerektiðini vurguladý.

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