Uluslararası yalan İHA’yla çürütüldü

TSK ve ÖSO’nun terör işgali altındaki Suriye’nin Afrin bölgesini PYD/PKK-DEAŞ’tan temizlemek için başlattıkları harekatın ilk gününden itibaren yürütülen kara propaganda yalanları kez daha gözler önüne serildi. Daha önce Şam, Musul, Kerkük, İdlib, Halep, Filistin’de yaşanan katliam görüntülerini, Türk askerlerinin Afrin’de neden olduğu yıkımmış gibi gösterme çabaları tek tek boşa çıkarılan terör yandaşları, bu kez de Türk uçaklarının Afrin Hastanesi’ni vurduğunu ve 9 kişiyi öldürdüğü yalanını ortaya attı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ni (SOHR) kaynak gösteren Fransız haber ajansı AFP yalan bilgiyi abonelerine duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu da kara propagandaya katıldı. Terör yandaşları da bunu Ağustos 2015’te Esad rejiminin vurduğu İdlib’teki bir hastanenin görseliyle yaymaya başladı.

SİVİL HASSASİYETİ...

Genelkurmay Başkanlığı, yalan haberler üzerine Afrin Hastanesi’nin İHA’larca sabah saat 09.43’te çekilen görüntülerini yayınlayarak, ‘uluslararası yalan haber’ tuzağını boşa çıkardı.

Genelkurmay, yaptığı yazılı açıklamada Afrin kent merkezinde teröristlerin bina, tesis ve araçları yakıp yıktığını, bunların içerisinde hastane binasının da olduğunu bildirdi. Açıklamada, hastanenin donanım ve malzemelerinin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin kente verdiği zararı TSK’nın yaptığına dair uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu tür olayların terör örgütlerince planlı yapıldığı vurgulandı. Harekatta sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “TSK tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır.”

İŞTE O HASTANE!..

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlerin TSK tarafından vurulduğu iddia ettiği Afrin Hastanesi’nin son durumuna ait görüntü ve fotoğrafları da paylaştı. İnsansız hava aracı tarafından saat 09.43’te kaydedilen görüntüler ve 09.50’de çekilen fotoğraflar, hastanenin vurulduğu iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkardı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR