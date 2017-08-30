Ünal: FETÖ’cülere AİHM için zemin hazırlıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’nin sözde Adalet Kurultayı sonuç bildirgesinin amacının, ‘Türkiye’de hukuk yok’ mesajı ile uluslararası alanda FETÖ davalarını hükümsüz kılmak olduğuna dikkati çekti. Ünal yaptığı açıklamada, “Kurultayın sonuç belgesi, adalet, ekonomi, inanç özgürlüğü, eğitim, farklı yaşam tarzlarının güvence altına alınması, medya çeşitliliği konularında AK Parti iktidarlarının sağladığı yüksek başarıları inkar ettiğini hatırlattı. Ünal, siyaset tarihe utanç belgesi olarak geçecek sonuç bildirgesinin temel hedefinin, “Adalet istencini istismar ederek uluslararası alanda Türkiye’ye saldıran kesimlere altlık oluşturma ve onlar adına uluslararası kamuoyuna içeriden seslenme” olduğunu dile getirdi.

Ünal, «Ağır bir darbe girişimi yaşamış ve bunun sonuçlarını yönetmeye çalışan, terör örgütleri ile zorlu bir mücadele verilen ülkemizde devletin çöktüğünü söylemekle ne yapılmak istendi gayet açıktır. ‹Türkiye›de hukuk yok, mahkemelerde adalet yok, hakimler iktidardan talimat almaktadır’ açıklamalarıyla iç hukuk yolları yok sayılmakta, bu yolla FETÖ’cülerin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolları açılmaya çalışılmaktadır. Keza yargılamalar sonuçlandıktan sonra ise AİHM’e bu açıklamalar ile yargı kararlarını bozmak için bir altlık sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

KUMPASIN BİR PARÇASI

Mahir Ünal açıklamasında, “FETÖ’nün MİT TIR’ları operasyonları üzerinden Türkiye’yi yargılatmayı amaçlayan büyük kumpasın bir parçası olan Kılıçdaroğlu, bugün Türk yargısına saldırarak 15 Temmuz işgalcisi FETÖ’cülerin yargılanmasını uluslararası alanda hükümsüz kılacak bir girişim içindedir. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti gözeten bir adalet mücadelesi, Anayasayı ‘gayrimeşru’, seçilmiş hükümeti ‘sivil dikta’, seçilmiş Cumhurbaşkanını ‘diktatör’ ilan ederek sokak ve örtülü isyan çağrısıyla yapılmaz. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si hangi Anayasal düzen içerisinde adalet aradığını topluma açıklamak durumundadır” sözlerine de yer verdi.