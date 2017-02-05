Başbakan Yıldırım: Uyan artık Kemal Bey
Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliğinin rejim sorunu olduğunu iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sert çıktı: Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti.
Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. İşte Yıldırım’ın açıklamaları…
CHP’DEN NE BEKLERSİNİZ: Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz hemşehrilerim? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Hatırlayın başörtüsü yasağını kaldıracağımız zaman ‘bu bir rejim meselesidir’ dediler. Yani başörtü yasağını antidemokratik bir uygulamayı, 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP, ‘Bu bir rejim sorunudur’ dedi. ‘Başörtüsü bir rejim sorunudur’ diyen CHP’den Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz. Ona da rejim sorunu dedi.
UYAN ARTIK: Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923’te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak, yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis’te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir.
Karar sizindir. Hazır mısınız? Evvel allah.
NEDEN EVET DİYORUZ: PKK ‘hayır’ diyor onun için ‘evet’ diyoruz. FETÖ ‘hayır’ diyor onun için ‘evet’ diyoruz. HDP ‘hayır’ diyor, onun için ‘evet’ diyoruz. ‘Hayır’cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe ‘evet’ diyen, FETÖ’ye ‘evet’ diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ’cülerden de vesayetçilerden de ‘evet mührünü’ vurarak hesabını soracaktır.
Başbakan’dan ev ziyareti
Başbakan Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni sırasında kendisini davet eden özel halk otobüsü şoförü 4 çocuk babası Rahmi Aslan’ın Üsküdar Küplüce Mahallesi’ndeki evine misafir oldu. Aslan ailesi, kapıyı açtıklarında baba Rahmi Aslan’ın yanında Başbakan Yıldırım’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da eşlik ettiği ziyaret, yarım saat sürdü. Ailenin sorunlarını dinleyen Yıldırım, ilgili bakan ve belediye başkanlarıyla telefonla görüşerek gerekli talimatları verdi.
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