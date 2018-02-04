PYD müttefikleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36.Olağan Kurultayı’nda tabanına adeta sokağı işaret etti. Demokratik seçimlerde umduğunu bulamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilan edilen OHAL sürecini ‘darbe’ olarak niteledi ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu öne sürdüğü Bursa Nutku ile isyan çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Kim despot bir yönetim istiyorsa halkın direnme hakkı vardır” dedi. Kılıçdaroğlu, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin temizlenmesi için başlatılan OHAL sürecini yine darbe olarak niteledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atfedilen ancak gerçek olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunan Bursa Nutku’ndan alıntılar yapan CHP lideri, baskılara karşı her türlü mücadeleyi sonuna kadar yapacaklarını bildirdi.

YIKMAK BORCUMUZ

Uydurma nutuk üzerinden isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Atatürk Bursa Nutku’nda şöyle der; ‘Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunları güçsüz düşerecek en küçük bir kıpırdanış duydu mu ülkenin polisi, askeri vardır demeyecektir, elinde ne varsa taşla sopayla onunla koruyacaktır.’ Bu türk gençliğine verilen direnme hakkıdır.Bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu düzeni yıkmak Kuvayımilliyecilerin namus borcudur.”

PYD’YE LAF SÖYLEMEDİ

Afrin harekatında hükümete eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, PYD/PKK terör örgütüne yönelik bir cümle ise kurmadı. Kılıçdaroğlu, Başkanlık sistemi eleştirisi yaparken “Bu başkanlık sistemi kan dökmeden bu ülkede gerçekleştirilemez” demişti.

TEROR SEVİCİ BATI

TÜRKİYE’NİN Suriye/Afrin’de başlattığı terörle mücadele operasyonuna yarım ağız destek vermek zorunda kalan ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Mehmetçik ve ÖSO teröröstleri süpürdükçe harekata karşı seslerini yükseltmeye başladı. ABD sürecinden başından beri ‘partnemiz’ dediği terör örgütü PYD/PKK’ya silah yağdırırken, Avrupa ülkeleri de teröristlerin şovlarına ve Türklere yönelik saldırılarına göz yumuyor.

GURBETÇİLERE SALDI

Almanya’nın Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf olan Bülent Demir (42) terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız’ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti. Demir, “’600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız’ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim’in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.’’ ifadelerini kullandı.

KİLİSEDE ÖRGÜT

Suriye’de Hristiyanları kaçıran ve zorla savaştıran terör örgütüne Avusturya’nın başkenti Viyana’daki kiliseden destek geldi. Viyana’daki Aziz Stefan Kilisesi’nin rahibi Toni Faber ile anlaşan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, kilisenin balkonunda Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı karşıtı pankart açtı. Die Presse gazetesinde yer alan bir habere göre, terör örgütü PYD/PKK yandaşları kentin en eski kilisesi Aziz Stefan’ın balkonundan “Suriye’deki Kürtlere barış” yazılı bir pankart açarak gösteri düzenledi. Eyleme izin veren Rahip Faber, eylemin Suriye’deki Kürtlere barış getirmesi için “olumlu bir işaret” olduğunu savundu. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde camilere saldırılar düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına bir dini kurumun eylem yapma izni vermesi, ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere Müslümanların tepkisine yol açtı.