Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Uyum Komisyonu çalışmalarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Çalışmalar Nisan'ın sonuna kadar bitirilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Uyum Komisyonu toplantısına ilişkin 'Bu önemli bir proje ve devrim niteliğinde bir çalışma yapıyoruz. Komisyonun çalışmalarını bitirip somut hale getirmelerine ilişkin öngördüğümüz tarih Nisan sonu' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, "Bugüne kadarki sunumlar hep sözlü yapılıyordu. Bugün ilk defa görsel bir sunum gerçekleştirildi. Bunları müzakere ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 19 Nisan’da diğer toplantımızı yapacağız. Komisyon Başkanları ile haftada bir, üst komisyon ile 15 günde bir bu alandaki çalışmaları gözden geçirmek için toplantılarımızı sürdüreceğiz. Çalışmaların içeriği ile ilgili bir detay vermeyeceğim. Bu önemli bir proje ve devrim niteliğinde bir çalışma yapıyoruz. Komisyonun çalışmalarını bitirip somut hale getirmelerine ilişkin öngördüğümüz tarih Nisan sonu. Çok geniş bir alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belki sarkabilir. Bunu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun yasalaşma süreci, tam kesin teklife veya tasarıya dönüşme süresinin ne zaman olacağı ile ilgili bir planlama yapmadık. Çünkü bu düzenlemeleri yapmamız için 3 Kasım 2019'a kadar süremiz var. Bunu sonuna kadar elbette kullanacak değiliz ama önümüzdeki takvimi gözetmek suretiyle süreci komisyon çalışmaları bittikten sonra yeniden bir planlama yapacağız" ifadelerini kullandı. 
 
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in "YSK'nın Devlet Malzeme Ofisine 500 milyon adet seçim zarfı sipariş etmesi büyük şaibe ortaya çıkartır" sözlerini değerlendiren Yazıcı, "Bunlar afaki söylemlerdir. Türkiye'de seçim hukuku ve uygulaması en güvenli alanlardan birisidir" açıklamasını yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA