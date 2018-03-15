Uyum Komisyonu çalışmalarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Çalışmalar Nisan'ın sonuna kadar bitirilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, "Bugüne kadarki sunumlar hep sözlü yapılıyordu. Bugün ilk defa görsel bir sunum gerçekleştirildi. Bunları müzakere ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 19 Nisan’da diğer toplantımızı yapacağız. Komisyon Başkanları ile haftada bir, üst komisyon ile 15 günde bir bu alandaki çalışmaları gözden geçirmek için toplantılarımızı sürdüreceğiz. Çalışmaların içeriği ile ilgili bir detay vermeyeceğim. Bu önemli bir proje ve devrim niteliğinde bir çalışma yapıyoruz. Komisyonun çalışmalarını bitirip somut hale getirmelerine ilişkin öngördüğümüz tarih Nisan sonu. Çok geniş bir alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belki sarkabilir. Bunu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun yasalaşma süreci, tam kesin teklife veya tasarıya dönüşme süresinin ne zaman olacağı ile ilgili bir planlama yapmadık. Çünkü bu düzenlemeleri yapmamız için 3 Kasım 2019'a kadar süremiz var. Bunu sonuna kadar elbette kullanacak değiliz ama önümüzdeki takvimi gözetmek suretiyle süreci komisyon çalışmaları bittikten sonra yeniden bir planlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in "YSK'nın Devlet Malzeme Ofisine 500 milyon adet seçim zarfı sipariş etmesi büyük şaibe ortaya çıkartır" sözlerini değerlendiren Yazıcı, "Bunlar afaki söylemlerdir. Türkiye'de seçim hukuku ve uygulaması en güvenli alanlardan birisidir" açıklamasını yaptı