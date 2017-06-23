Uyuşturucu ile topyekun savaş

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkat çektiği bonzai ve uyuşturucu kullanımı ve bununla mücadele konusunda çarpıcı bilgiler verdi. 24 TV’de Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in sorularını cevaplandıran Akdağ, çok ucuz fiyatlara satıldığından gençler arasında Bonzai uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekti.

ÇOK UCUZA ELE GEÇİYOR

Bakan Akdağ, alınan önlemleri anlatırken ihbar ve yardım hattı 191’i hatırlatarak aileleri de uyardı: “Ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarıyla yakından alakalı olsunlar. Bu gözlemle anlaşılabilir. Çocuğun davranışları değişebilir. Normalin dışında bir yalnızlaşma duygusu görülüyorsa mutlaka bizim danışman hatlarımızı aramalıdırlar.”

“Avrupa’yla kıyasladığımızda uyuşturucu kullanımı çok düşük. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir araştırma yapacak. Eski verilere göre yüzde 2.7 oranında hayatında bir kere o maddeyi deneme var. Bu oran Avrupa’da son derece yüksek. Hükümetimiz madde bağımlılığı ile mücadele için özel bir kurul oluşturdu. Şu anda sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş meseleyi takip ediyor, biz de sekretaryasını yürütüyoruz. Son zamanlarda bonzai maddesi çok ucuza gençlerin eline geçebiliyor. Bunun kaynağını kurutmak için İçişleri, Gümrük Bakanlığımız çok ciddi çalışma içerisinde. Çok özel çalışmalar yapılıyor.Ben ailelere seslenmek istiyorum: Çocuklarıyla yakından alakalı olsunlar. Bu gözlemle anlaşılabilir. Çocuğun davranışları değişebilir. Normalin dışında bir yalnızlaşma duygusu görülüyorsa mutlaka bizim danışman hatlarımızı aramalıdırlar.”

ÜÇ CİDDİ MESELE

Bakan Akdağ: “İhtiyaçlarımız değişti, hastalık yükümüz değişti. Aşıyla korunabilir hastalıklı çocuklar, beslenmede ileri derecede zayıf kalan çocuklar, kemik gelişme eksikleri gibi az gelişmiş ülkelerin problemlerine maruzduk. Bunu büyük ölçüde çözdük. Bu arada bir şey değişti, daha şişman daha az hareket ediyoruz ve sigara içmeye devam ediyoruz. Bu üç meseleyle çok ciddi mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bonzai içen nasıl anlaşılır?