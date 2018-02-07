Uyuyan dev uyandı
“Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Artık hiçbir ülke, hiçbir kurum Türkiye’nin gücünü ve kararlılığını sorgulayamayacak hale gelmiştir.” “Obama ve Trump ‘Münbiç’ten çıkacağız’ dediler. PYD’yi getirip oraya yerleştiriyorsunuz, bize ‘Münbiç’e gelmeyin’ diyorsunuz. Münbiç’e, topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GRUP TOPLANTISINDA TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYEN ABD’YE SERT ÇIKTI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı…
- ÇAPULCULAR: Türkiye’yi güya DEAŞ’la mücadele için diyerek topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkıya sürüsü kimin gerçekten devlet olduğunu yavaş yavaş görmeye başladı.
- DEVİ UYANDIRDILAR: Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon kilometrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar.
- SORULAYAMIYORLAR: Artık hiçbir ülke, hiçbir kurum Türkiye’nin gücünü ve kararlılığını sorgulayamayacak hale gelmiştir.
- KARİKATÜR DEVLETLER: Türkiye’nin, dış politikadan ekonomiye, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden tarıma kadar her alanda dengeli şekilde ileriye taşınmaması halinde iddialarını hayata geçiremez. İşte o zamanda, geçmişte pek çok örneği olan karikatür devletlerden biri durumuna düşeriz.
- BARAŞIYLA SÜRÜYOR: Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Şu anda Afrin Harekatı’nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bine doğru yaklaşıyor.
- YANINDAYIZ: Ülkemiz topraklarına yönelik saldırılarda kaybettiğimiz sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızla, her zaman olduğu gibi, bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailele rinin yanındayız ve yanında olmayı sürdüreceğiz.
- İDLİB’LE SÜRECEK: Afrin’deki harekat kararlı bir şekilde sürüyor. Harekat İdlib ile devam edecek.
- MÜNBİÇ’E GELECEĞİZ: Bize birçok şeyleri söylediler ama ne yazık ki doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize, ‘Münbiç’ten çıkacağız, durmayacağız’ dediler. Münbiç aslında yüzde 90’ı Arap toprağı olan bir yer. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın, kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı getirdiniz. Onları getirip oraya yerleştiriyorsunuz, hala bize ‘Münbiç’e gelmeyin’ diyorsunuz. Biz Münbiç’e, topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz, bizim farkımız bu.
- HESABINIZ VAR: ABD “DEAŞ’ı temizlediğine” dair açıklama yaptı. Temizlediysen, niye hala buradasın? 5 bin tır silah ve mühimmat getiriyorsun? 2 bin kargo uçağı ile silah ve mühimmat gönderiyorsun? Nereye gönderiyorsun? Kuzey Suriye’de bunların ne işi var? Eğer ‘DEAŞ’la mücadele için gönderiyorum’ diyorsan, buna bizim inanmamız mümkün değil. Çok açık ve net bir şey var; o zaman sizin Türkiye’ye yönelik hesabınız var, sizin İran’a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya’ya yönelik hesabınız var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Reis bizi Afrin’e götür” sloganı atan partililere, “İnşallah ihtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz” karşılığını verdi.
SAVUNMADA YAPTIĞIMIZI DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ
- ŞANTAJ MALZEMESİ: Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli askeri operasyonlar yürüttüğümüz şu dönemde, savunma sanayi projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz taktirde bize verilen bir vidanın dahi
yeri geldiğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük.
- SAVUNMA YERLİ OLACAK: Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında şöyle bir karara vardık: Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek, bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine elbette varız. Bu iş birliği, asla hazır alım şeklinde olmayacak. Tüm kritik unsurlarıyla bizim denetimimizde ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yürüyecektir.,
GENÇLERİN SAYISI CHP’DEN FAZLA
AK Parti Gençlik Kolları’nın 1,5 milyon civarındaki üye sayısı, ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazladır.
ABD’YE DAVA AÇACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Amerika’nın, PYD ve YPG’ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye’nin bir girişimi olup olamayacağına” yönelik soruya şu yanıtı verdi: “Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız. Bize düşen, bu müracaatımızı yapmak. Terör örgütüne desteği vermek, onlara yardım, yataklık yapmak ulusal ve uluslararası hukukta suç teşkil ediyor. Hem iç hem de uluslararası hukukta iki alanda adımlar atılacak. İnceliyor arkadaşlarımız.”
TTB’DEN TÜRK İFADESİ ÇIKARILIYOR
Cumhurbaşkanı, Bahçeli’nin “Türk Tabipleri Birliği’nin kapısına kilit vurulsun” talebini de değerlendirdi: “Ben onu açıkladım. Bir defa onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Onun oradan süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin şu anda yapmış olduğu vatanı korumayla ilgili mücadelede yanımızda yer alma diye durumları yok. Aksine teröristlere sahip çıkma gibi bir durumları var. Ve bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipler Birliği değil, her grup kendi oluşumunu yapar. Aynı şekilde hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür. Bakanlar Kurulu gereken adımı atar.”
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