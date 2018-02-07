Uyuyan dev uyandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GRUP TOPLANTISINDA TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYEN ABD’YE SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı…

- ÇAPULCULAR: Türkiye’yi güya DEAŞ’la mücadele için diyerek topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkıya sürüsü kimin gerçekten devlet olduğunu yavaş yavaş görmeye başladı.

- DEVİ UYANDIRDILAR: Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon kilometrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar.

- SORULAYAMIYORLAR: Artık hiçbir ülke, hiçbir kurum Türkiye’nin gücünü ve kararlılığını sorgulayamayacak hale gelmiştir.

- KARİKATÜR DEVLETLER: Türkiye’nin, dış politikadan ekonomiye, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden tarıma kadar her alanda dengeli şekilde ileriye taşınmaması halinde iddialarını hayata geçiremez. İşte o zamanda, geçmişte pek çok örneği olan karikatür devletlerden biri durumuna düşeriz.

- BARAŞIYLA SÜRÜYOR: Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Şu anda Afrin Harekatı’nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bine doğru yaklaşıyor.

- YANINDAYIZ: Ülkemiz topraklarına yönelik saldırılarda kaybettiğimiz sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızla, her zaman olduğu gibi, bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailele rinin yanındayız ve yanında olmayı sürdüreceğiz.

- İDLİB’LE SÜRECEK: Afrin’deki harekat kararlı bir şekilde sürüyor. Harekat İdlib ile devam edecek.

- MÜNBİÇ’E GELECEĞİZ: Bize birçok şeyleri söylediler ama ne yazık ki doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize, ‘Münbiç’ten çıkacağız, durmayacağız’ dediler. Münbiç aslında yüzde 90’ı Arap toprağı olan bir yer. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın, kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı getirdiniz. Onları getirip oraya yerleştiriyorsunuz, hala bize ‘Münbiç’e gelmeyin’ diyorsunuz. Biz Münbiç’e, topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz, bizim farkımız bu.

- HESABINIZ VAR: ABD “DEAŞ’ı temizlediğine” dair açıklama yaptı. Temizlediysen, niye hala buradasın? 5 bin tır silah ve mühimmat getiriyorsun? 2 bin kargo uçağı ile silah ve mühimmat gönderiyorsun? Nereye gönderiyorsun? Kuzey Suriye’de bunların ne işi var? Eğer ‘DEAŞ’la mücadele için gönderiyorum’ diyorsan, buna bizim inanmamız mümkün değil. Çok açık ve net bir şey var; o zaman sizin Türkiye’ye yönelik hesabınız var, sizin İran’a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya’ya yönelik hesabınız var.