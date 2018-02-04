Vali Topaca, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Hongyang'ı kabul etti
Ankara Valisi Ercan Topaca, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang’ı makamında kabul etti.
- İHA
Ankara Valilik Konutu'nda gerçekleşen kabulde, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Hu Hongyang bir süre sohbet etti. Kabulünden dolayı Vali Topaca’ya teşekkür eden Büyükelçi Hu Hongyang, Vali Topaca ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Vali Topaca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Hu Hongyang’a teşekkür etti.
Görüşme hediye takdimlerinden sonra son buldu.
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