CHP'li İnce, sosyal medyada mitingi kalabalıkmış gibi göstermeye çalıştı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Van'da büyük şok! Miting için meydana gelen İnce, kendisine ilgi olmayınca küçük bir kalabalığa seslenmek zorunda kaldı. CHP'li İnce, durumu sosyal medyasından mitingi kalabalıkmış gibi gösteren fotoğraflar paylaşarak kurtarmaya çalıştı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Van mitinginde şok yaşadı. Sosyal medyadan aldığı gazla meydanlara inip, dikkat çekici açıklamalar yaparak gündeme gelmeye çalışan Muharrem İnce'ye ilgi son derece düşük oldu.
Van halkı CHP'nin cumhurbaşkanı adayına yüz vermedi, mitinge katılımın oldukça az olduğu görülürken coşkusun düşük olması da dikkat çekti.
ALANI KALABALIK GÖSTERMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR
Muharremn İnce'nin twitter hesabından açısı ayarlanarak çekilmiş fotoğrafları paylaşarak alanın kalabalıkmış gibi gösterildiği görülürken, meydanın diğer taraflarından çekilen fotoğraf ve videolar Van mitingine katılımın oldukça düşük olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynak: TAKVİM
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