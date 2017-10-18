Varşova dönüşü Baykal seferberliği

Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Ankara’da İbn-i Sina Hastanesi’nde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Üç gün önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’ne giden, daha sonra beyin damarlarındaki pıhtı sebebiyle üç operasyon geçiren Deniz Baykal’ın iyeleşebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgisi srüyor. İlk operasyonda beyin damarındaki pıhtı temizlenen Deniz Baykal, önceki gün de kafa içi basıncının artması üzerine ameliyat edilmiş, üçüncü bir operasyon yapılarak yara kenarındaki kan birikintisi temizlenmişti.

GECE YARISI UÇAK TALİMATI

Başından itibaren Baykal’ın sağlık durumunu yakından takib eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’dan döner dönmez de girişimde bulundu. Deniz Baykal’ın, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından kontrol edilmesi sağlandı. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ı aradı.İstanbul’da yaşayan dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe’nin Baykal’ı muayene etmesi önerildi. Gece yarısı Cumhurbaşkanlığının özel uçağıyla Ankara’ya geçen Türe, 03.25’te Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine geldi.

Burada ameliyatları gerçekleştiren doktorlarla bir araya gelen Türe ile ortak bir tıbbi değerlendirme yapıldı. Ayrıca Prof. Dr. Türe’nin de süreci takip ettiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili, “Cumhurbaşkanımızın talebiyle Ankara dışından da hekim arkadaşlar tedaviye katılıyorlar” dedi.