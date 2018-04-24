Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: 15 milletvekili ne karşılığında başka partiye geçti

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, '15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp, başka partiye geçti? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp, başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?" dedi.

Perinçek, Aydın'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen program kapsamında, partililere seslendi.

Bir parti liderinin işaretiyle 15 milletvekilinin parti değiştirmesine anlam veremediğini bildiren Perinçek, şöyle konuştu:

"Koyun mu bu milletvekilleri? Burada bir siyasi ahlak var mı? 15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?

Milletvekili nasıl liderlerin dokunuşuyla oradan oraya savruluyor? Nasıl partilerini programlarını ideallerini bırakıp da ayak oyunları uğruna, kanuna karşı hile yapmak, kanunu cambazlıkla aşmak için liderler arasında yapılan anlaşmalar kendilerine tebliğ edilince hemen buna uyuyorlar? Onlara ne vadediliyor? Ne veriliyor? Bunu sormak hakkımız. Çünkü bu normal bir durum değil. Size soruyorum, siz milletvekili olsanız, vicdanlı insanlar olarak böyle bir dayatmaya boyun eğer misiniz? Bu soruyu kamuoyu önünde soruyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA