Vatan size minnettar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Hak-İş 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması” programında konuşma yaptı. Ülkedeki ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Erdoğan, şu mesajları verdi…

- ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM: 8 Mart sizin gününüz olduğu gibi yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Bizim kadınlarımızın hikayeleri sadece bir tek güne sığdırılamayacak kadar çok ve zengindir. Bu vesileyle sevgili Peygamberimizin hadisinde buyurduğu gibi, cennetin ayakların altına serildiği tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kendi validem başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelere Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum.

- FEDAKAR ANNELER: Evlatlarıyla birlikte canlarından bir parçayı da toprağa veren şehit annelerine özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bizim annelerimiz, dünyanın en fedakar anneleridir. Bizim kadınlarımız, dünyanın en fedakar kadınlarıdır.

l ŞERİFE BACI OLUR…: Yeri gelir Erzurum’da Kara Fatma olur, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar cephe cephe dolaşır, yeri gelir Hafız Selman olur. Kadınlarla birlikte tüm şehri, burada olduğu gibi, organize eder, cepheye lojistik destek sağlar. Yeri gelir Şerife Bacı olur, vatanını evladının önüne koyar, bu yolda kendisi de şehadete yürür. Yeri gelir Nene Hatun olur, evlatlarını evde bırakıp mücadeleye koşar. Yeri gelir Ayşe Aykaç olur, Sevgi Yeşilyurt olur, Türkan Türkmen Tekin olur, Yıldız Gürsoy olur, 15 Temmuz’da hain darbecilerin karşısına bu defa yiğitçe dikilerek şehadete ulaşır. Yeri gelir Şenay Aybüke Yalçın öğretmen olur, gözü gibi titrediği öğrencileri için çırpınırken, teröristlerin kurşunlarıyla son nefesini verir. Bizim kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin, kız evlatlarımızın, kız kardeşlerimizin işte böylesine tarihe altın harflerle kazınacak hikayeleri var.

- UNUTMADIK: Ülkemizde daha düne kadar toplum hayatının pek çok noktasında olduğu gibi, eğitim kurumlarından dahi zorla uzaklaştırılan kızlarımız vardır. Evlatlarının en mutlu günlerini uzaktan seyretmek zorunda bırakılan annelerin göz yaşlarını unutmadık.

- SAMİMİ OLMALIYIZ: Ülkesinde, şehrinde, ailesinin dizi dibinde eğitim öğretim imkanı, çalışma imkanı bulamadığı için yurt dışına gitmek zorunda kalan kadınlarımızın hikayelerini unutmadık.

- UTANÇ MANZARALARI: Kadınla erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi, kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır. Erkeklerle birlikte kadınların bir kısmının rahatça girip okulunu okuduğu, çalıştığı, dilediği gibi hareket ettiği bir yerde, diğer bir kısım kadınları dışarıda bırakamazsınız. Bir anneyi evladının yemin törenine dahi almamaya kalkarsanız, milletin vicdanında onulmaz yaralar açarsınız. Maalesef Türkiye bu sıkıntıları yaşamıştır. Dünyanın başka yerlerinde de özellikle son yıllarda benzer sıkıntılara, benzer utanç manzaralarına rastlıyoruz.