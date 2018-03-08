Vatan size minnettar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlarını bu topraklar için feda eden, vatan sevgisi evlatlarından önce gelen kahraman kadınlarımızı andı, ‘kadın hakları’ diye ortalığı inleten Batı’nın iki yüzlülüğüne dikkat çekti:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Hak-İş 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması” programında konuşma yaptı. Ülkedeki ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Erdoğan, şu mesajları verdi…
- ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM: 8 Mart sizin gününüz olduğu gibi yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Bizim kadınlarımızın hikayeleri sadece bir tek güne sığdırılamayacak kadar çok ve zengindir. Bu vesileyle sevgili Peygamberimizin hadisinde buyurduğu gibi, cennetin ayakların altına serildiği tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kendi validem başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelere Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum.
- FEDAKAR ANNELER: Evlatlarıyla birlikte canlarından bir parçayı da toprağa veren şehit annelerine özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bizim annelerimiz, dünyanın en fedakar anneleridir. Bizim kadınlarımız, dünyanın en fedakar kadınlarıdır.
l ŞERİFE BACI OLUR…: Yeri gelir Erzurum’da Kara Fatma olur, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar cephe cephe dolaşır, yeri gelir Hafız Selman olur. Kadınlarla birlikte tüm şehri, burada olduğu gibi, organize eder, cepheye lojistik destek sağlar. Yeri gelir Şerife Bacı olur, vatanını evladının önüne koyar, bu yolda kendisi de şehadete yürür. Yeri gelir Nene Hatun olur, evlatlarını evde bırakıp mücadeleye koşar. Yeri gelir Ayşe Aykaç olur, Sevgi Yeşilyurt olur, Türkan Türkmen Tekin olur, Yıldız Gürsoy olur, 15 Temmuz’da hain darbecilerin karşısına bu defa yiğitçe dikilerek şehadete ulaşır. Yeri gelir Şenay Aybüke Yalçın öğretmen olur, gözü gibi titrediği öğrencileri için çırpınırken, teröristlerin kurşunlarıyla son nefesini verir. Bizim kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin, kız evlatlarımızın, kız kardeşlerimizin işte böylesine tarihe altın harflerle kazınacak hikayeleri var.
- UNUTMADIK: Ülkemizde daha düne kadar toplum hayatının pek çok noktasında olduğu gibi, eğitim kurumlarından dahi zorla uzaklaştırılan kızlarımız vardır. Evlatlarının en mutlu günlerini uzaktan seyretmek zorunda bırakılan annelerin göz yaşlarını unutmadık.
- SAMİMİ OLMALIYIZ: Ülkesinde, şehrinde, ailesinin dizi dibinde eğitim öğretim imkanı, çalışma imkanı bulamadığı için yurt dışına gitmek zorunda kalan kadınlarımızın hikayelerini unutmadık.
- UTANÇ MANZARALARI: Kadınla erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi, kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır. Erkeklerle birlikte kadınların bir kısmının rahatça girip okulunu okuduğu, çalıştığı, dilediği gibi hareket ettiği bir yerde, diğer bir kısım kadınları dışarıda bırakamazsınız. Bir anneyi evladının yemin törenine dahi almamaya kalkarsanız, milletin vicdanında onulmaz yaralar açarsınız. Maalesef Türkiye bu sıkıntıları yaşamıştır. Dünyanın başka yerlerinde de özellikle son yıllarda benzer sıkıntılara, benzer utanç manzaralarına rastlıyoruz.
BİZ SEFERLE EMROLUNDUK ZAFER ALLAH’A AİTTİR
Hak-İş Dünya Kadın Günü Programı öncesi Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı şu anda 2960. İnşallah bu, akşama kadar 3 bini aşar. Dağ, taş demeden Mehmet’imiz, Mehmetçik’imiz ilerlemeye devam ediyor. İnşallah Afrin’de 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına alacağız. Biz seferle emrolunduk, zafer Allah’a aittir” dedi.
Cumhurbaşkanı, seçim ittifakıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda ana muhalefet nasıl kol kola vermeye başladılar görüyorsunuz değil mi? Şu anda bunlar her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar şunu unutmayın, bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.”
Dünyayı inletenler Guta’da sessiz
- HADİ KONUŞUN: Dünyada kadın hakları diye ortalığı inletenlerin, siz hiç Suriye’deki, Doğu Guta’da son bir kaç ayda katledilen binlerce kadın için tek bir söz ettiğini duydunuz mu? Suriye’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon insanın katledilmesi karşısında kıllarını kıpırdatmayanların, kadın hakları konusunda söyledikleri sözlerin ne anlamı olabilir? Ben bunların hepsiyle konuşuyorum, hepsine bu soruyu soruyorum. Hadi buyurun, bu konuda da konuşun.
- BUNLAR ŞOVMEN: Akdeniz’in karanlık sularında kaybolup giden on binlerce kadın ve çocuğun arkasından timsah gözyaşları dökülüyor. Samimi ortamda gözyaşı dökmeyenlerin, gerçek birer kadın hakları savunucusu olduğuna nasıl inanabiliriz? Bunlardan kadın hakları savunucusu olur mu? Bunlar sadece şovmen. Asla kadın hakları savunucu değil. Myanmar’da yaşadıkları yerde akıl almaz zulümlere uğrayan, canlarını kurtarmak için sığındıkları kamplarda insanlık dışı şartlarda hayatlarını sürdüren kadınlara el uzatmayanlar, nasıl kadın haklarından söz edebilir?
ERDOĞAN, RUHANİ’YLE SURİYE’Yİ KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.Görüşmede başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.İki liderin Doğu Guta’daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
Liderlerin Suriye zirvesi 4 Nisan’da
Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan’da İstanbul’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması öngörülüyor. Rusya lideri Vladimir Putin, ilk olarak 3 Nisan’da ÜDİK toplantısına, ardından liderler zirvesine katılacak.
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